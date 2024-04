Marc Marquez: Pedro Acosta Rossira, Pedrosára, Lorenzóra és Stonerre emlékeztet!

A szezon negyedik fordulója előtt az újonc Pedro Acosta a negyedik helyen áll az egyéni pontversenyben, mindössze két ponttal lemaradva a harmadik helyezett Maverick Vinales és öt ponttal a második Enea Bastianini mögött.

A 31-es rajtszámú versenyző a KTM versenyzői között is a legjobb pozícióban áll, ugyanis Brad Binder 5 ponttal a spanyol mögött a hatodik a tabellán, Jack Miller hátránya pedig 22 pont, ami a tizedik helyre elég egyéniben.

Mivel Acosta gyorsan alkalmazkodott a GasGas csapatához és a KTM motorjához, ezért a legtöbb riválisa úgy véli, hogy csak idő kérdése, mikor jön össze a következő cél, azaz a győzelem a 19 éves versenyzőnek, aki az elmúlt két versenyen is dobogóra állt.

Ez egyedül a szezonnyitó katari versenyen nem jött össze neki, ami több különböző tényezőnek volt köszönhető, többek között az agresszív motorozása miatti erős gumikopásnak és az alkarjában érzett fájdalomnak, ami a rear height device rossz beállításása miatt következett be.

A Gresini Ducati versenyzője, Marc Marquez elismerően beszélt Acostáról a Motorsport.com-nak, és igazi klasszisokhoz hasonlította a KTM újoncát:

„Pedro azokra a nagy nevekre emlékeztet, akik egykoron a MotoGP-be érkeztek: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo vagy Casey Stoner. Ők már az első vagy a második versenyükön pole-ért, dobogóért és győzelemért küzdöttek.”

„Pedro idén további dobogós helyezéseket fog szerezni, és győzelmeket is. És miért ne harcolhatna már most a világbajnoki címért, ahogy mások is tették?” – tette fel a kérdést a honfitárs.

A paddockban többen is azon a véleményen vannak, hogy Acosta a MotoGP-t és a KTM-csoportot is felrázta, de vannak olyanok is, akik Marquezhez hasonlóan azon a véleményen vannak, hogy borítékolható volt, hogy ilyen jól fog teljesíteni Acosta.

Marquez azt mondja, egyáltalán nem lepte meg a 19 éves újonc berobbanása, és szerinte a KTM is tisztában volt azzal, hogy mekkora potenciál rejlik Acostában:

„Nem gondolom, hogy Pedro felrázta volna a KTM-csoportot. Pontosan tudták, hogy mire képes. Szerintem számítottak rá – legalábbis én számítottam erre. Ha megnézzük, hogyan teljesített a Moto3-ban és a Moto2-ben, akkor tudtuk, hogy eljut a MotoGP-be és gyors lesz. Ez a természetes folyamat” – mondta Marquez.

Eközben Rosberg szerint fukar ajánlatot tett Sainznak az F1-es csapat, míg így állnak az időmérős párharcok Kína után.