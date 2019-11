Marquez Quartararo fejébe akart látni, a "karma" megbüntette

Marc Marquez már régen megnyerte a 2019-es MotoGP világbajnoki címet, ám a jelek szerint nem lassít. A Honda spanyol versenyzője zsinórban már öt futamgyőzelemnél jár, vb-elsőségét pedig még Thaiföldön biztosította be. Azt a hétvégét azonban nem úszta meg bukás nélkül, Marquez az első szabadedzésen bukott akkor hatalmasat, de nem szenvedett jelentős sérüléseket, és vasárnap meg is nyerte a futamot.

Ennek ellenére a következő versenyeken is a határokat feszegette, ennek köszönhette, hogy nyert Japánban és Ausztráliában is. Malajziában pedig már Jorge Lorenzo pontrekordjának megjavítása lebeghet a spanyol szemei előtt, és ezért kész kockázatot is vállalni. A szombati időmérőn Marquez hatalmasat esett a szepangi pálya 2-es kanyarjában, megbicsaklott alatta a motor, Marquez pedig métereket repülve a térdén landolt.

A spanyol a csodával határos módon ezúttal sem sérült meg komolyabban. "Jól vagyok. Természetesen mindenem fáj, de ez egy nagy bukás volt. Úgy állítottuk be a motort, hogy jó versenyritmusa legyen, de egy körön szenvedtünk. Különösen az irányváltásokkor, mert a motor instabillá vált. De a gumik rendben voltak, mert már korábban a 15-ös kanyarban is gyorsan mentem, és minden rendben volt" - mondta balesete körülményeiről Marquez.

"De talán csak az irányváltással van gond, túl agresszív voltam. De így is nagy csalódás csak a 11. helyről rajtolni, nagyobb, mint a bukás volt. A thaiföldi bukásom is nagy volt, egy kicsit hasonló ehhez. De ma talán egy kicsit túltoltam. A Yamaha versenyzői az új gumikon nagyon gyorsak voltak, és ők jól is váltanak irányt. Én éppen Fabio Quartararo mögött voltam, ő így csinálta, és én utánozni próbáltam. De én elrepültem" - mondta Marquez.

Marquez nem tagadja, hogy figyelte újonc riválisát a Q2-ben, de ez nem volt jó ötlet. "Őszintén, egy másik pilótát kerestem, mert őt nagyon nehéz követni, nagyon máshogy megy, úgy, ahogy a Hondával nem lehet. Egy másik utat kerestem, de a stratégia ezúttal nem működött. De akárhogy is, amikor gyenge pontot találsz, addig kell elemezni, amíg rá nem jössz a megoldásra" - mondta Marquez. A malajziai kvalifikációt végül Quartararo nyerte, a Petronas Yamaha csapatvezetője az időmérő után a karma számlájára írta Marquez balesetét.

"Marc világosan megpróbált belelátni Fabio fejébe. Azt gondolom, hogy nagyon keményen beverhette a fejét. Azt hiszem, hogy ez a karma. Fabio a pole-ba került, míg azt remélem, hogy Marquez nem sérült meg. De ez az ára, hogy megpróbált bejutni a másik fejébe, mert tudta róla, hogy gyors" - mondta Wilco Zeelenberg Marquez balesetéről.

