Quartararo: talán túl sokat panaszkodtam a Yamahára...

A francia versenyző már a tavaly novemberi, jerezi teszteken arra panaszkodott, hogy a Yamaha nem tudott javítani motorja végsebességén és emiatt kérdésessé vált a jövője a csapatnál.

Quartararo számára nem indult jól a szezon, Katarban a kilencedik, Argentínában a nyolcadik, Austinban pedig a hetedik helyen ért célba, ami tovább erősítette ezeket a hangokat.

Portugáliában aztán fordult a kocka, sikerült megnyernie idei első versenyét, majd további két alkalommal állhatott a dobogó felső fokára és nemrégiben be is jelentette, hogy 2024-ig szóló, kétéves szerződéshosszabbítást ír alá jelenlegi alakulatával.

Bár a nyári szünet előtti utolsó, hollandiai futamon buta hibát vétve kiesett, viszonylag kényelmes 21 pontos előnnyel vezeti a pilóták versenyét Aleix Espargaro előtt és robog második bajnoki címe felé.

Most azt is elismerte, hogy az idény első versenyhétvégéin túlzottan sok energiát fordított a panaszkodásra, ami a pályán is megzavarta őt és tükröződött teljesítményében.

„Összességében természetesen nagyszerű volt a szezon első fele. Katar, Argentína és Austin elég kemény volt, de talán egy kicsit túl sokat panaszkodtam a végsebességemre és nem koncentráltam eléggé a versenyzésre“ - mondta Quartararo.

„Amikor megérkeztünk Európába, onnantól kezdve tudtam igazán a motorozásra koncentrálni. Remek eredményeket értem el, Portugáliától kezdve mostanáig - Le Mans kivételével - minden alkalommal a dobogóra álltunk.“

„Szóval, összességében nagyszerű első tíz futamot teljesítettünk, pontosan ugyanannyi szerzett pontnál tartunk, mint tavaly ilyenkor“ - tette hozzá a francia, aki szerint a portugáliai versenyen nyújtotta idei legjobb teljesítményét.

