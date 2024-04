A távozásról szóló pletykák után eldőlt Fabio Quartararo jövője! – hivatalos

A Yamaha péntek délelőtt bejelentette, hogy 2 évre szerződést hosszabbították az egyszeres világbajnok Fabio Quartararóval, aki így 2026 végéig írt alá a japán márkával, így véget értek a spekulációk a francia pilóta jövőjét illetően.

Quartararo 2019-ben debütált a MotoGP-ben a Yamaha szatellitcsapatával, a Petronas SRT-vel, és rögtön újonc évében 7 dobogós helyezéssel hívta fel magára a figyelmet. A 2021-es szezont már Valentino Rossi helyén a gyári Yamahánál kezdte meg, ahova háromszoros futamgyőztesként érkezett.

2021-ben a világbajnoki címet is megnyerte Quartararo, majd 2022-ben is nagy csatát vívott a címért, amelyet végül Francesco Bagnaia söpört be a Ducatival, míg a francia az M1-es formahanyatlásával küzdött.

A szenvedés 2023-ban is folytatódott, Quartararo mindössze három dobogós helyezést ért el, a világbajnoki pontversenyben pedig a 10. helyen zárt. Mivel előző szerződése 2024 végéig volt érvényes, a francia versenyző pedig többször is nyíltan kritizálta a japán márkát, így beindultak a találgatások azt illetően, hogy máshol folytathatja.

A ma délelőtti bejelentés értelmében viszont a következő két idényt is a Yamahánál teljesítheti a világbajnok, aki két hét múlva lesz 25 éves.

Eközben a második szabadedzés összefoglalóját itt olvashatjátok, míg Sargeant akár már a hétvégén elvesztheti az ülését.