Ecclestone válasza: Hamilton sok mindent elfelejtett

Ecclestone a Brit Nagydíjat megelőzően a Good Morning Britain című műsorban tett kijelentései miatt került középpontba. Ebben Ecclestone kijelentette, hogy még egy golyót is bevállalna Vlagyimir Putyinért, és megvédte Nelson Piquet-t is, miután az rasszista megjegyzéseket tett Hamiltonra.

Ezután az egész sajtó, a paddock és a pilóták is felhördültek, különösen Lewis Hamilton nem értette Ecclestone kijelentéseit és nem érti, hogy miért hallgatják még meg Ecclestone-t az emberek, hiszen nincs szükség az ilyesfajta mentalitásra ebben a sportban.

„Igen, talán nem vagyok elég érzékeny. Én másképp látom a dolgokat. Egy dolog mellett kiállok: Putyin mindig tisztességes volt a Forma-1-gyel szemben. Ezt nem mondhatom el minden nagydíjszervezőről és fogadó országról" - mondta Ecclestone a Blick-nek.

„Lewis sok mindent elfelejtett. Amikor a Mercedes nem akarta kifizetni neki, amit kért, azonnal azt mondtam, hogy kifizetem a különbözetet. A Forma-1-nek szüksége van egy színes bőrűre, egy kínaira és egy nőre" - zárta a motorsport királykategóriájának egykori vezérigazgatója.

Ecclestone mindenesetre továbbra is számíthat a kérdésekre, ugyanis ezekkel a kijelentésekkel is valószínűleg csak még egy lapáttal tett a tűzre, leginkább Lewis Hamiltonnál. Az interjút készítő svájci Blick adott is egy tanácsot 91 éves üzletembernek: inkább hallgasson, ne szóljon hozzá mindenhez.

