Képeken Marquez rendkívül látványos bukása

A spanyol címvédő remekül nyitott az Aragon GP-n, az első szabadedzésen elért 1:46.889-es ideje nemcsak hogy a nap legjobb eredménye volt, hanem egy másodperccel volt jobb a második legjobb időnél is. Ugyanakkor a körülmények várhatóan nagyon sokat változnak a hétvége folyamán, szombatra esőt jósolnak, ugyanakkor a futamon már a péntek délutáni edzésen tapasztalthoz hasonló időjárás várható.

Marc Marquez éppen ezért nagyon koncentrált a második edzésre, és igyekezett minden beállítást, stratégiát kipróbálni, hogy a versenyen semmi se okozzon meglepetést. Ezért döntött úgy, hogy a gumik próbálgatása közben kockázatot is vállal, hogy tudja, mire számíthat az abroncsoktól a vasárnapi versenyen. Ennek következményeképpen Marquez a 8-as kanyarban eldobta a motort.

"Ma én és a csapat is tudtuk, hogy megvan az esélye az esésnek, méghozzá azért, mert kipróbáltam a kemény gumikat is elöl. A vasárnapi körülmények a maihoz hasonlítottak a leginkább, úgyhogy azt beszéltem meg a csapattal, hogy inkább ma vállaljunk be kockázatot, minthogy a vasárnap kelljen. És ezt tettem. Az első menet az első keményekkel oké volt, aztán másodszor már a nyolcasban elvesztettem az elejét" - magyarázta a spanyol, aki azt is elmondta, mit profitálhat abból az esésből.

"Így ugyan elől kisebb a tapadás, és amikor rámentem a fehér csíkra, elvesztettem a motor elejét. De ahogy a csapatnak is mondtam, inkább ma vállalom be a veszélyt, minthogy a futamon kelljen" - jelentette ki Marquez a Repsol Hondával közösen meghozott döntést. "Oké, nem ez volt a legjobb útja megtalálni a határokat, de ez az egyetlen módja, hogy a megfelelő utat válasszuk."

Marquez már az első edzésen is ment keményen elől, ám mivel a hőmérséklet megváltozott, érdekelte, hogy ennek a beállításnak hol vannak a határai. "Erre az egészre azért volt szükség, mert az első edzésen közepeseket is kipróbáltam, ám azok szemcsésedni kezdtek" - adott magyarázatot a próbálkozásra a listavezető, aki már 93 ponttal vezeti az egyéni vb-tabellát, vagyis akár már a következő futamon, Thaiföldön bajnok lehet ismét.

Képeken a nagyon látványos bukás

