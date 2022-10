Marquez elmondta, kit tart a világbajnokság favoritjának

Mindössze három versenyhétvége maradt hátra a 2022-es MotoGP-szezonból, de még mindig nyitott kérdés, kit koronáznak világbajnokká az idény végén. Az Ausztrál Nagydíj előtt öt pilóta áll 40 ponton belül a tabella élén, amit Fabio Quartararo vezet két egységgel megelőzve Francesco Bagnaiát.

A regnáló világbajnok mindössze a 17. helyen zárta a Thai Nagydíjat, így Aleix Espargaro hátránya 20 pontra csökkent a francia mögött, míg Enea Bastianini és Jack Miller 39 és 40 ponttal lemaradva követik a franciát.

Bagnaia fontos pontokat köszönhetett Thaiföldön Johann Zarcónak, aki a Ducati csapatutasításának megfelelően megelőzte a negyedik helyért csatázva Marc Marquezt, majd remek hátvédként hozzásegítette márkatársát a dobogós helyezéshez.

Az is köztudott, hogy a Ducati minden szatellitcsapatának kiadta az utasítást, hogy hacsak nem a futamgyőzelemért zajlik csata Bagnaia ellen, akkor ne küzdjenek az olasszal, hozzásegítve őt a bajnoki címhez.

A jelenlegi mezőnyben nyolc Ducati-versenyző is ott van a rajtrácson, Marc Marquez pedig úgy véli, ezt mindenképpen ki kell használniuk, hogy legyőzzék a Yamahát és Quartararót.



„Zarco nagyon-nagyon gyosan jött mögöttem Thaiföldön, megelőzött engem, majd Pecco mögött maradt. Ez teljesen normális, hogy a Ducati így gondolkozik. 2007 óta nem nyertek világbajnokságot, érthető, hogy most szeretnének“ - vélekedett Marc Marquez.

„Sokszor zajlik Ducati-kupa idén az élen, nekik van a legjobb motorjuk a rajtrácson és szerintem ezt ki is fogják használni“ - árulta el a Honda versenyzője.

Bár papíron még a Ducati három versenyzőjének is van matematikai esélye a világbajnoki címre, de a legtöbben úgy gondolják, hogy Bastianininek és Millernek is be kell állnia Bagnaia mögé, tekintve, hogy a nyári szünet előtt még 91 ponttal vezette Quartararo a tabellát, jelenleg pedig mindössze két egység az előnye.

Arra a kérdésre, hogy szerinte Bagnaia, aki az elmúlt hét futamból négyet is megnyert, a legnagyobb favoritja-e a vb-címnek, Marquez elmondta, hogy most rá fogadna.

„Ahogy azt sok versenyzőnél is látjuk, a Ducati jó. Persze Fabio is nagyon jól motorozik, de a gyenge pontjai kijöttek az esős körülmények között. Érdekes lesz látni a véghajrát“ - fogalmazott a hatszoros MotoGP-győztes.

