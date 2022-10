Quartararo: a következő két futam nagyon fontos, de nem aggódom

Sokáig úgy tűnt, semmi nem állhat Fabio Quartararo címvédésének útjába 2022-ben, hiszen a MotoGP regnáló bajnoka remek formában motorozott a szezon első felében.

Mindeközben az előzetesen legnagyobb riválisnak kikiáltott Pecco Bagnaia sorra szállította a nullázásokat, így gyakorlatilag ki is szállt a világbajnoki versenyfutásból.

Az asseni verseny előtt már 91 egység is volt a francia versenyző előnye, az idény második felében azonban Bagnaia hatalmas formajavuláson ment keresztül. A Ducati pilótája az előző hét futamból négyet is megnyert, de ezen felül is fontos pontokat zsebelt be.

Quartararo ezen időszak alatt kétszer is nullázott, bár Bagnaia sem tudta befejezni a Japán Nagydíjat. A thaiföldi futamon aztán az olasz versenyző a harmadik helyen zárt, miközben riválisa ismét pontok nélkül maradt.

A MotoGP mezőnye ezen a hétvégén Ausztráliában folytatja a világbajnoki küzdelmeket, ahol tavalyi vb-győztes ismét arra számíthat, hogy jó néhány Ducati adja majd fel neki a leckét.

„A thaiföldi eredmény nagyon kiábrándító volt. Ezután csak arra tudtam koncentrálni, hogy felkészüljek a szezon utolsó szakaszára. A hetet edzéssel és felkészüléssel töltöttem, mert a következő két verseny egymás után következik és nagyon fontosak lesznek“ - mondta Quartararo.

„Ennek ellenére nem aggódom. A bajnokságban fej-fej mellett haladunk, szóval az a lényeg, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, jól működjünk együtt csapatként és minél több pontot szerezzünk“ - tette hozzá a Yamaha pilótája.

