Egy csapat már megerősítette, hogy tárgyalt Daniel Ricciardóval

Az Alpine a nyár elején nehéz helyzetbe került azzal, hogy Fernando Alonso az Aston Martint választotta, Oscar Piastri pedig a McLarenhez igazolt, így sokáig kérdéses volt, hogy ki lesz Esteban Ocon csapattársa 2023-ban.

Végül az enstone-i bázisú istálló Japánban jelentette be, hogy sikerült megszerezniük Pierre Gaslyt, akinek a kivásárlásáért a hírek szerint mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk, hiszen 2023-ra még élő szerződése volt a Red Bull-csoporttal.

Még több F1 hír: A Red Bull csalódott és nem érti az FIA vizsgálatát

Az FIA sajtótájékoztatóján a csapatfőnök Otmar Szafnauer elismerte, több versenyzővel is tárgyaltak, és köztük volt a McLarentől távozó Daniel Ricciardo is. Amikor viszont kiderült, hogy Gasly elérhető, ő lett a francia alakulat prioritása:

„Eleinte több pilótával is tárgyaltunk, többek között Daniellel is. Ahogy már korábban említettem, Pierre minden kritériumnak megfelel – tapasztalt, gyors és fiatal. Így abban a pillanatban, hogy kiderült, Pierre megszerzésére is lehetőségünk van, rögtön lerövidült a listánk.”

Alonso kiakadt az Alpine-ra: „Mit csináltok velem idén?”