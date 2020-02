Stroll és Latifi is az Egyesült Államok licenszével fog versenyezni

Az ASN Canada, az egyesület, amely felel a motorsport szervezésért az országban, önkéntesen feladta pozícióját, és többé nem képviselik az FIA-t Kanadában. A korábbi elnök Paul Cooke és alelnök Roger Peart is elmúltak 80 évesek, és úgy döntöttek, hogy többé nem tudják a kellő erőfeszítéseket az ASN vezetésére fordítani.

A kialakult helyzet miatt a Racing Point pilóta Lance Stroll, és a Williamsnél most bemutatkozó Nicholas Latifi nem tudtak hazájuk sportszövetségéhez fordulni a szükséges licenszért.

Az FIA Nemzetközi Sportkódex azonban lehetővé teszi, hogy a nemzeti motorsport szervezetek külföldieknek is kiállíthassanak licenszet, ezért az Egyesült Államok Autóversenyző Bizottsága kiállította Strollnak és Latfifinek a szükséges licenszet a 2020-as F1-es szezonra.

A versenyhétvégék alatt a pilóták továbbra is használhatják a saját nemzeti színeiket, ideértve a pódiumceremóniákat is, ahogyan azt a kódex is írja: „Minden pilóta a licenszet kiállító országtól függetlenül használhatja az útlevelében álló ország jelzését minden hivatalos FIA világbajnoki eseményen, ideértve a sajtót és a díjátadó ünnepségeket is.”

A RaceFans értesülése szerint az FIA már dolgozik azon, hogy egy helyettes szervet nevezzen ki Kanadában az FIA képviselésére március végéig – ami túl késő lenne a 2020-as licenszek kiállításának szempontjából. A kialakult helyzet elviekben nem lesz semmilyen hatással a júniusi Kanadai Nagydíjra.

