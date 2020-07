Pérez mozdulata és reakciója mindent elmond... (videó)

Voltak történések a második osztrák futamon, még ha nem is annyi, mint egy héttel ezelőtt. A rajongók azonban nem panaszkodhattak, bár nyilván mindenki többet várt, mert magasra került a léc az Osztrák Nagydíjjal.

A show legnagyobb részét ezúttal is a középmezőny szolgáltatta, amiből az időközben a Renault által óvás alá került Racing Point is kivette a részét. A csapat már a téli teszteken is nagyon gyors volt, mos pedig övék a második vagy a harmadik legjobb autó.

Sergio Perez a szerencsétlenül alakult időmérőjét követően csak a mezőny végéről várhatta a folytatást, és a versenyen sem volt szerencsés. Ennek ellenére képes volt felzárkózni, és úgy ment át a mezőnyön, mintha csak egy rakétában ülne.

Sorra dobálta a leggyorsabb köröket, esélyt sem adván az ellenfeleinek. Alexander Albon azonban az útját állta, és össze is értek egymással az utolsó kör előtt. Kevés hiányzott ahhoz, hogy a thai újra kiessen, vagy defektet kapjon. Pérez első szárnya annyira megsérült, hogy a leintés utolsó méterein Lando Norris megelőzte, így a brit kaparintotta meg az 5. helyet.

Nincs vége, messze nincs vége...