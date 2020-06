Óriási: így evett Leclerc vezetés közben a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen (videó)

A Ferrari monacói pilótája mondhatni a tökéletes pilótát testesíti meg: fiatal, rajonganak érte a hölgyek, divatos, értelmes, több nyelven beszél, rendkívül gyors, alázatos, motivált, humoros, és nyitott az újdonságokra.

Az egyik nagy újdonság az életében a streamelés volt, amit nagyon hamar megszeretett, és még jótékonysági bajnokságot is rendezett. Gyakorlatilag egy olyan nap sem telt el a karanténidőszak óta, hogy Charles Leclerc ne lett volna online.

A rajongók nagy örömére a virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen is részt vett a Ferrarival a GT kategóriában. Nem volt könnyű dolga, mert a szimulátoros program (rFactor) mellett az autó és a pálya is új volt számára.

Egy etapban több órát kellett vezetnie, és természetesen az etapjait is élőben közvetítette. A Mulsanne egyenesben pedig még arra is volt ideje, hogy egy kis energiát vigyen be a szervezetébe. A videóban láthatjátok, hogy ezt miként tette meg, és a kormány mennyire rezonált...

Leclerc a Motorsport Network digitális stratégiai igazgatójának, Jess McFaydennek nyilatkozott a virtuális verseny nyitó etapját követően. Amikor azt kérdezték a kétszeres F1-es futamgyőztestől, hogy a virtuális verseny után kipróbálná-e a valódi eseményt is, így felelt:

„Egyértelműen. Ez egy olyan verseny, amelyen mindig is részt akartam venni, már a virtuális verseny előtt is. Le Mans a motorsport világának egy mitikus versenye, és egyértelmű, hogy egy nap szeretnék elindulni rajta.”