Meg akarod valamiben verni Lewis Hamiltont? A FIFA 21-ben lesz rá lehetőség!

Újabb év telt el, így az EA Sports ismét megjelentette a FIFA-sorozat aktuális kiadását, amelyben a grundfoci megfelelőjének megfelelő Volta játékmód bővült újabb feature-ökkel - mindjárt eljutunk oda, miért fontos ez egy motorsportokkal foglalkozó oldalon.

A Volta játékmód végigjátszása mellett vannak heti kihívások, melyek annyit tesznek, hogy hetente új sztárjátékosokat "igazolhatunk" a csapatunkba - ennek annyi a feltétele, hogy meg kell őket és csapatukat verni.

A hagyományos sztárfocisták mellett, mint Kylian Mbappé mellé tegnap este újabb karaktereket jelentett be a fejlesztőbrigád, mint például a francia legendát, Zinedine Zidane-t, vagy a Borussia Dortmund csatárát, Erling Hålandot.

De nem ragadtak le a futballistáknál a bővítésnél, két NBA-kosaras, Giannis Antetokounmpo és Joel Embiid, Dua Lipa és bizony, a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton is elérhető lesz - a trailerben egy szép sarkazást is megnézhetünk tőle, bár nem valószínű, hogy ezt élőben is tudná hozni.

