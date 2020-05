Így tesztelt Alonso az erdőben a Toyotával: érti a dolgát (videó)

Fernando Alonso egy igazi örökmozgóvá vált. Sokáig „csak” a Forma-1-ben versenyzett, majd a karrierje második felében egyre inkább érezte magában a vágyat arra, hogy újabb és újabb futamokon álljon rajthoz.

Az Indy 500-at egyelőre nem sikerült megnyernie, de Le Mans-ban ott lehetett a dobogó legfelső fokán a Toyotával, ráadásul világbajnok is lett a japánokkal a WEC-ben. A WRC is felvetődött opcióként, ám azt a spanyol kizárta.

A terepralizás volt a legutóbbi nagy kalandja, melynek részeként a Dakar Ralin is rajthoz állhatott, mondhatni minimális tapasztalattal a háta mögött. Csak pár hónapot gyakorolt előtte, és ennek ellenére volt pár szakasz, ahol kifejezetten nagy tempót ment, és be is fejezte a viadalt.

Most egy tavaly szeptemberi videót osztott meg Alonso az egyik erdei tesztjéről. Akkor még csak az út elején járt a terepralizásban, mégis igen határozottan, és szépen terelgette az alatta dolgozó Toyotát.

