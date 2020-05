Ismét kockás hasat villantott Russell: edzésben az F1-es pilóta

Az F1-es pilóták számára érdekes kihívást jelent ez az időszak, mivel mindannyian tudjuk, hogy a kategória mekkora erőnlétet kíván, elsősorban a sok futam miatt. Ha a szériának valóban sikerülnie megtartania a tervezett 19 futamát az év végéig, akkor az extra kihívást is jelenthet a versenyzőknek.

A korlátozott edzéslehetőségek miatt George Russellnek, a Williams versenyzőjének is feljebb kell kapcsolnia, aki az izomzatát tekintve az egyik legszárazabb a Forma-1-ben. A téli időszakban már volt egy képe, ahogy a gyárban megvillantotta az izomtatát, amiből mémet is csináltak.

Nicholas Latifi, a Williams újonca az évadnyitó Ausztrál Nagydíjon humorosan egy transzparenst is készített, hogy nem akar több ilyet látni a brittől. A paddockban sokat nevettek a jeleneten, de akkor még ők sem tudták, hogy lefújják az évadnyitót a koronavírus miatt.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell most a családja kertjében készül, ahol különböző gyakorlatilag végez, természetesen a hasizmát is erősíti. A fiatal pilóta is népszerű, hiszen már több mint 500 ezer követővel rendelkezik az Instagramon.

