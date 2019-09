Gyászszünet a Forma-1-ben Hubert halála miatt

Anthoine Hubert szombaton, az F2-es program első versenyén vesztette életét egy több mint szörnyű és brutális balesetben, miközben a francia pilóta autója szó szerint kettészakadt. Sajnálatos módon a társával ellentétben az ő életét már nem tudták megmenteni, így a második F2-es futamot is törölték a Belga Nagydíjon.

Az F1-es és az F3-as futam azonban megrendezésre kerül, melyek előtt 1 perces néma csendet rendelt el, emlékezve és tisztelegve Hubert előtt, aki már soha nem gurulhat pályára. Emellett természetesen a pilóták és a csapatok is mind meg fognak emlékezni a 22 esztendős korában elhunyt pilótáról egy matrica formájában, mint tették azt korábban Jules Bianchi esetében is. Emellett a következő hétvégén Monzában is ez várható, beleértve a visszatérő F2-es mezőnyt.