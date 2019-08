Egy 22 éves srác, akinek még sokáig kellett volna élnie

Bárcsak nem ebben a formában nyúlnék most a virtuális tintához... Egészen kiskorom óta hiszek abban, hogy az életben semmi sem véletlen, és minden okkal történik, de amikor egy ilyen tragédia állítja meg az idő kerekét, bizonyos értelemben mindez részben megkérdőjeleződik bennem, vagy megannyi kérdés fogalmazódik meg odabent, amikre tudom, jelenleg nem kaphatunk választ. Ugyanakkor nem minden kérdésre kell választ kapnunk, de közben az ilyen csapásokat mégis meg kell élnünk. Meg kell élnünk, mert ez is az élet része, még ha az oly kegyetlen is néha.

Ma késő délután elsősorban nem egy versenyzőt vesztettünk el, hanem egy 22 esztendős fiatalembert, aki előtt még nagyon szép dolgok állhattak volna, a motorsporton kívül is, hiszen az élet nemcsak a versenyzésből áll. Egy olyan fiatalember távozott az élők sorából, aki mindig is vidám volt, szerették a paddockban, és mindamellett, hogy rettentően gyors tudott lenni, egy „egyszerű” srác maradt, megvalósítva az álmait.

Mi, emberek sokszor naivan azt gondoljuk, hogy a rossz nem történhet meg, vagy ha mégis, az még várat magára. Egy élet egyik pillanatról a másikra megváltozhat, vagy elmúlhat. Az egyik pillanatban még a győzelem ízét érezzük a szánkban, a következőben pedig már nagyon máshol járunk, távol attól, ahová eddig tartozunk. Nincs már közöttünk, és nem is lesz, akárcsak megannyi versenyző, akik túlságosan is hamar távoztak közülünk.

Anthoine Hubert, Arden Fotó készítője: FIA Formula 2

Ezúttal a motorsport kapcsán kell egy kicsit elgondolkoznunk, miközben tudjuk jól, többségünk számára az élet ugyanúgy megy tovább, hiszen az igazi fájdalmat a család és a barátok élik meg, akik már nem hívhatják fel Őt, nem köszönthetik fel, és így tovább... A sors sokszor valóban kegyetlen és nem tudjuk, hogy mi, miért történik, ahogyan ezúttal sem. Magán az érzésen azonban mit sem változtat.

Ez a világ már a kezdetek óta sok sebből vérzik, hiszen nem mindenki kap sok időt a Földön. Neki 22 év adatott meg, amit minden bizonnyal boldogan töltött le, de... Nehéz elfogadni, hogy egy ilyen ember és versenyző oly hamar távozik. A tragédia arra is rámutatott, hogy mindenki veszélyben van, bármilyen kategóriáról is legyen szó, bármilyen biztonsági fejlesztés is történjen a jövőben, mert ezek után minden bizonnyal újabb és újabb módosítások fognak következni, amik talán később életet menthetnek.

A baleset több mint fatális volt, egy olyan eset, ami normál körülmények között nagyon nehezen képzelhető el. A versenyzésben azonban soha nincs szó normál körülményekről, mert ahogy a volán mögé pattansz és kigurulsz a pályára, veszélyben vagy. Ezek a versenyzők cseppet sem félnek, és vannak közöttük vakmerőek is, de odabent pontosan tudják, hogy mit kockáztatnak, ahogyan Ő is tudta. Sebezhetetlennek érezzük magunkat, tele adrenalinnal és magabiztossággal, de mindannyian törékenyek vagyunk.

A búcsú talán nem a legjobb szó a jelenlegi helyzetre, mert akit szeretünk, kedvelünk és tisztelünk, attól soha nem köszönünk el igazán. Nem akarjuk ezt megtenni, mert így működik az emberi agy és lélek. Az idő mindig segít, még ha az most a családtagok és barátok számára egy bizonyos pontig sokkal lassabban is fog telni. Legyen ez egy olyan nap, amikor elgondolkozunk azon, hogy mit is jelent ez az egész, és nem a versenyzőért, hanem a 22 éves fiatalemberért gyújtunk gyertyát, aki úgy távozott, hogy közben azt csinálta, amit a legjobban szeretett és amihez a legjobban értett.