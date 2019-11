Ennyit fejlődött egy év alatt a McLaren – látványos videó

A McLaren két 2018-as pilótája, Fernando Alonso és Stoffel Vandoorne az Amerikai Nagydíj időmérő edzésén a 16., illetve a 20. pozíciót tudták megszerezni, azaz mindketten már a Q1-ben kiestek. Viszont egy év alatt óriásit tudott előrelépni a wokingi istálló.

Idén Sainz és Norris is be tudott jutni a Q3-ba, ráadásul közvetlenül ők következtek a három topcsapat mögött: Carlos Sainz Jr. a hetedik, Norris a nyolcadik lett. Az előrelépés pedig nemcsak pozíciót tekintve, hanem a köridőkben is meglátszott, erről pedig a lenti videó tanúskodik.

Sainz idei köre ugyanis közel 2,5 másodperccel gyorsabb volt Alonso 2018-as körénél, és csak az utolsó szektorban közel 1 másodpercet javult a papaya autó. A McLaren idén ha nem történik óriási meglepetés, a konstruktőri negyedik helyen fog végezni, míg tavaly hatodikok lettek.

A videó végén látható, hogy melyik csapat mennyit lépett előre az austini köridejük tekintetében. A McLarenen kívül csak a Red Bull tudott 1 másodpercnél többet fejlődni, míg a Williams 10 ezredmásodperccel lassabb volt, mint tavaly.