40 éve még így rögzítettek egy kamerát az F1-es autókra

A Forma-1 több szempontból is különleges, mely 1950-ben indult útjára. Akárcsak a világ, a kategória is nagyon sokat fejlődött, sokszor éves szinten tettek meg hatalmas lépéseket előre a különböző területeken.

Ez a kamerafelvételek minőségére, és az azzal kapcsolatos technikai megoldásokra is igaz volt. Manapság egy, a tenyerünkben elférő kamerával is rögzíthetünk tűéles képeket. A Forma-1-ben is hasonló technikát használnak.

40 esztendővel ezelőtt azonban ez még nem volt így, sőt! Az alábbi felvételen jól láthatjuk, hogy mekkora kamerára, és milyen rögzítésre volt szükség egy onboard elkészítéséhez. Finoman szólva is rombolva ezzel az aerodinamikai hatásokat.

