Női versenybíró az Olasz Nagydíjon a Forma-1-ben

A Forma-1-ben az esetek többségében hétvégéről hétvégére változik a stáb. Az FIA nemrég megerősítette, hogy a négy versenybíró között Silvia Bellot is helyet kap, amivel így egy női tag is szerepet vállal a hétvégén megrendezésre kerülő Olasz Nagydíjon. Mellette még Garry Connelly, Derek Warwick és Paolo Longoni lesz ott Monzában.

Warwick a versenyzőket képviseli a nagy múltjával, míg Longoni olaszként kap lehetőséget arra, hogy az események ideje alatt a munkájával segítse a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) és a szervezet versenyigazgatóját, Michael Masit, aki az elhunyt Charlie Whiting utódja lett.

Bellot igen fontos szerepet tölt be a motorosportban és nem mellesleg az FIA hivatalos női küldöttjéről van szó, aki egyúttal FIA női motorsport nagykövet is. Az F1, az F2 és az F3 mellett túraautó stewardként is tevékenykedett már, akárcsak a WRC-ben 2011 és 2017 között, de a GP2-ben, a GP3-ban, a DTM-ben és a World Seriesben is megfordult.

Amerikában pedig helyettes csapatmenedzserként dolgozik a Carlin Motorsportnál az IndyCar szériában. A tapasztalt szakember volt az első Spanyolországból, aki először lehetett steward egy F1-es hétvégén, még 2011-ben.

43 esztendővel ezelőtt ezen a bizonyos napon szenvedett súlyos égési sérüléseket Niki Lauda, aki azonban pár héttel később a csodával határos módon visszatért, és folytatta a harcot a világbajnoki címért.