14 új versenyzőnő a W Series válogatóján, köztük egy igen nagy névvel

A W Series szeptember 16-én visszatér Almeriába, ahol egy tesztet fognak lebonyolítani az újoncok között, készülvén a 2020-as szezonra. A 2019-es idény első 12 helyezettje automatikus meghívást kapott, akik között Keszthelyi Vivien nincs ott, mivel a versenyzőnő, aki tartalékként volt, de mégis 5 futamon rajthoz állhatott, 17. lett 1 ponttal a neve mellett.

A 12 pilóta mögött végzett versenyzők még reménykedhetnek, de egyúttal aggódhatnak is, hiszen a hamarosan kezdődő válogatón 14 új pilótanő vesz részt, miközben Beitske Visser és Miki Koyama szintidőt állít fel az érkezők számára. A 14 versenyzőnő 12 különböző országból vesz részt a teszten, a válogatón, ami után eldőlhet, hogy kik kapják meg a szabad helyeket a rajtrácson.

A 3 napos teszt intenzív lesz, melynek ideje alatt természetesen a W Series versenygépének volánja mögé is be fognak ülni a pilótanők a referenciaidők felállítása után a 4.2 kilométer hosszú pályán. A legnagyobb név az újoncok között Katherine Legge. A 39 esztendős brit elég nagy tapasztalattal bír, és többek között az IndyCarban is rajthoz állt már, ahol 2012-ben Fontanában 9. lett.

2014 óta a WeatherTech SportsCar Bajnokságban versenyez, ahol több győzelmet is aratott. Tavaly például a második helyen fejezte be az évet, míg jelenleg a 10. helyen áll az Acura NSX GT3 volánja mögött, amivel 2017 óta indul. 2014 és 2019 között minden alkalommal rajthoz állt a 24 órás daytonai viadalon, ahol tavaly a kategóriájában második lett.

Dave Ryan, a W Series versenyigazgatója a lapunk kérdésére elmondta, egyszerűen túl sok a jelentkező, miután a bajnokság rajtrácsára körülbelül 40-en adták le a jelentkezésüket, akik közül 12 versenyzőt közvetlen módon hívtak meg az almeriai tesztre, míg másik 13-at egy másfajta válogatóra az elmúlt héten a Surrey-ben található főhadiszállásra.

Ezek a versenyzők a sorozat szimulátorával mentek Assenben és a Norisringen, ahonnan Eaton és Munro került kiválasztásra. Ryan hozzátette, annak ellenére, hogy ennyi az érdeklődő, továbbra sem vitatták meg azt az opciót, hogy 20 fölén növeljék a versenyzők számát a rajtrácson.

Abbie Eaton, Anglia

Abbie Munro, Anglia

Anna Inotsume, Japán

Ayla Agren, Norvégia

Belen Garcia, Spanyolország

Bruna Tomaselli, Brazilai

Cheslea Herbert, Új-Zéland

Courtney Crone, USA

Gabriela Jilkova, Csehország

Hannah Grisham, USA

Irina Sidorkova, Oroszország

Katherine Legge, Anglia

Michelle Gatting, Dánia

Nerea Marti, Spanyolország

