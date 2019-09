Vogel Adrienn dobogós volt Csehországban

Már a szabadedzéseken látni lehetett, hogy a beállítások mellett a tempó is megvan Vogel Adriennek. A második gyakorlást a legjobb idővel zárta, simán bejutott a Q3-ban is, ahol az új szabályok alapján kilenc másodpercenként indították az autókat, hogy megakadályozzák a csapattársaknak a szélárnyékozást. Vogelnek azonban önerőből is sikerült megszereznie a harmadik rajthelyet, amit meg is tudott őrizni egészen a leintésig.

“Nagyon jó versenyt futottunk, nagyon örülök a dobogónak, de persze nem vagyok elégedett, még mindig van min dolgoznom a még jobb eredmény érdekében. Jó volt a pálya, a csapatom most is tökéletes autót adott alám, amit ezúton is köszönök nekik” - értékelt az első verseny után.

A folytatás sokáig kérdéses volt, mert többször is hatalmas eső zúdult a csehországi pályára. Miközben a kamion-Eb mezőnyének mindkét versenyen törölték, a Kiákat elindították.

“Az óriási eső miatt bejött a Safety Car, mögötte intették le a versenyt, amin hatodik lettem. Látszik, hogy esőben még fejlődnöm kell, de jövünk fel, úgyhogy izgatottan várom a folytatást!”

A Kia Platinum Cup küzdelmei október 10-12-én, a szezonzáró hétvégén folytatódnak Monzában.