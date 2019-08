Kétszázezer ember előtt, Kubicával egy pályán Vogel Adrienn

A Forma-1-es bemutató lesz a hétvége legnagyobb durranása a Verva Street Racingen, de a lengyel Nagy Futamnak is nevezhető rendezvényen Dakaron induló járműveket, motorshow-t is láthat a közönség, és természetesen ott lesznek a Kia Platinum Cup autói is, melyek közül az egyiket Vogel Adrienn vezeti. A nyár végi fesztiválon a tereprali világkupa 2018-as bajnoka, Kuba Przygonski is ott lesz.

“Hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetek ezen a fantasztikus rendezvényen. Nem igazi versenyről van szó, hanem egy utcai parádéról, mint amilyen nálunk a Nagy Futam. A lengyelek ugyanannyira rajonganak az autósportokért, ahogyan a magyarok, szóval nem kérdés, hogy rengeteg néző lesz kint. Az pedig, hogy Kubicával és Kubával együtt vehetek részt a programon, még izgalmasabbá teszi az egészet” - mondta a Roger Racing Team versenyzője.

Vogel Adri a lengyelországi rendezvény miatt kihagyja a Kia Platinum Rally Cup soron következő fordulóját, vagyis nem indul az Ózd-Salgó Rallyn.

A Verva Street Racing eseményeiről Vogel Adrienn közösségi oldalain folyamatosan beszámol a hétvégén.