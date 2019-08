Coulthard: Az F1 következő női versenyzőjének fel kell venni a versenyt Hamiltonékkal

A W Series első szezonja mindenképpen elérte azt a célját, hogy lényegesen több szó esik a nők szerepéről a motorsportok világában, és emellett maga a sorozat is kínált néhány izgalmas futamot. A Jamie Chadwick győzelmével zárult első idény után a legfontosabb kérdések között van, hogy a hölgyek versenyéből kiemelkedhet-e valaki, aki akár a Forma-1-ig is eljut.

Coulthard a W Series vezető tanácsának elnökeként a közelmúltban arról beszélt, hogy lenyűgözte őt a W Series számos résztvevője, és hisz benne, hogy akár a Forma-1-ig is eljuthatnak a fejlődésük során. De csak akkor, ha meg tudnak felelni a fő kritériumnak.

"A W Series-ben valóban jelentős figyelmet fordítottunk a női tehetségekre, és azt hiszem, hogy a versenyzők közül páran képesek is a Forma-1-re" - jelentette ki David Coulthard. "Most a kérdés inkább az, hogy képes-e Lewis Hamilton, Max Verstappen vagy Charles Leclerc szintjére. A női megfelelőjüket keressük, mert ha nem vagy elég jó, nem is fogod legyőzni őket" - mondta a skót ex-F1-es.

Összesen hat női versenyző vett részt forma-1-es versenyhétvégén, legutóbb Susie Wolff, aki a Brit Nagydíjon szerepelhetett az első szabadedzésen a Williams volánjánál. Coulthard pedig hisz benne, hogy a a női versenyzők krémje magától értetődő módon szerzi meg a jogot, hogy kövesse Wolffot, és a Forma-1-ben szerepeljen, ha sikerül átjutnia a junior rendszeren.

"Személy szerint a W Series által szeretnék egyre több nőt bevonni a motorsportokba. A nővérem szintén versenyzett, de nem kapta meg a megfelelő támogatást, mert a családom csak engem tudott segíteni, és ezt sajnálom. Ezért szeretnék részt vállalni abból, hogy támogatjuk a női tehetségeket. Ha elég jók, akkor eljutnak a Forma-1-ig, ha 'csak' jók, akkor a túraautó vagy más motorsport bajnokságban szerepelhetnek" - véli Coulthard.

A W Series első bajnoka, Jamie Chadwick 2014-ben még a Ginetta Junior bajnokságban Lando Norris ellen versenyzett, míg idén két győzelemmel és további három dobogós helyezéssel megszerezte a győzelmet a női bajnokságban, és még menet közben a Williamstől kapott fejlesztői pilótaállást.

