Sims-pole-lal indult a szezon, Mercedes 2-3 a szaúdi időmérőn!

Szaúd-Arábiában vette kezdetét a Formula E 2019/20-as idénye, ahol magyar idő szerint péntek délelőtt rendezték meg az időmérő edzést.

Az új szabály értelmében az időmérőn már nemcsak a pole-ért járó 3 pontot lehetett felmarkolni, hanem minden kvalifikációs csoport győztese is gazdagodott 1-1 ponttal.

Az első kvalifikációs csoportban Jean-Eric Vergne volt a leggyorsabb, a másodikban Sam Bird, a harmadik Stoffel Vandoorne, a negyedikben pedig Nyck de Vries – vagyis a Mercedes mindkét versenyzője meg tudta nyerni a kvalifikációs csoportját.

A superpole-ba Sam Bird, Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Alexander Sims és Jerome d’Ambrosio került be, tehát ez a 6 versenyző küzdhetett a pole-pozícióért.

A superpole-ban Jerome d’Ambrosio ment először pályára, aki 1:15.539-es körrel kezdett, és nem sokáig volt az élen, hiszen Alexander Sims közel 1 másodpercet vert rá.

Edoardo Mortara kettejük közé jött be, és még 3 pilóta volt hátra: Bird és a két Mercedes.

Vandoorne 276 ezredmásodperccel maradt el Simstől, ezzel az átmeneti második helyre hozta be a Mercedest. De Vries 1 tizeddel Vandoorne mögé jött be a harmadik helyre, majd jött az utolsó próbálkozó, Sam Bird, aki az ötödik pozícióba jött be.

Ezzel eldőlt, hogy a Formula E-szezon első versenyén Alexander Sims indulhat a pole-ból, majd jön a két Mercedes Vandoorne, De Vries sorrendben, a top-6-ot pedig a Mortara, Bird, d'Ambrosio hármas zárja.

Tabella