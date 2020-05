A Virgin FE-csapata a virtuális hétvégékre is ugyanolyan komolyan készül, mint a valódiakra

A Formula E bajnoksága, a Race at Home Challenge nyolc fordulóból fog állni egy duplapontos fináléval, a sorozattal pedig partnerségben van a Motorsport Games, és a bajnokság az UNICEF koronavírus elleni alapjának gyűjt.

Ezen a hétvégén ott lesz az elektromos bajnokság mind a 24 hivatalos versenyzője. Közülük utoljára Sam Bird csatlakozott, akit a gyenge internetkapcsolata hátráltatott, viszont az előző hétvégén az ötödik helyen tudott végezni.

A csapattársa, Robin Frijns a hatodik helyről indulva végül a második helyig tudott előrekapaszkodni az Electric Docks-pályán, amelyet az rFactor 2 specifikusan a sorozatnak készített.

Bird elmondta, hogy a Virgin csapata a virtuális fordulók előtt is megtartja a szokásos meetingjeit, hogy frissen tartsa a versenycsapatát.

„Azt mondanám, hogy az Envision Virgin Racing kihasználja ezt a lehetőséget, hiszen ez egy lehetőség, amit meg kell próbálni felhasználni úgy, mintha ez egy valódi versenyhétvége lenne.” – mondta Bird a Formula E online sajtótájékoztatóján.

Még több hír: Ne hagyd ki az Xbox One hétvégi ingyenes játékait!

„Oké, vannak olyan bonyolult dolgok, amelyek egy valódi autón ott vannak, a szimulátoros világban viszont nincsenek. Itt inkább az a lényeg, hogy padlógázzal vezessünk, mert itt csak néhány dolgon lehet változtatni.”

„Ugyanakkor most is vannak meetingjeink online, kihasználjuk az időnket, és használjuk az intercom rendszereinket is. Nagyon komolyan vesszük az egészet, már csak azért is, hogy mindenki friss maradjon ebben a furcsa időszakban, ami jelenleg folyik.”

A Formula E Race at Home Challenge-ben mindenki fix beállításokkal megy, és minden autónak ugyanolyan a teljesítménye. Viszont az esport-bajnokságban is elérhető a való életben is jelen lévő Attack Mode és a Fanboost is.

Fontos még kiemelni, hogy a virtuális Formula E-autókban csak két sebesség van, nem pedig a „normális” váltó, amit a való életben használhatnak a pilóták.

A BMW Andretti versenyzője, Alexander Sims elmondta, hogy a játék meglehetősen realisztikus. Sims csapattársa, Maximilian Günther tudta megnyerni a virtuális bajnokság első két fordulóját.

Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports Fotó készítője: BMW Motorsport

„Ha az egészet leegyszerűsíted az alapokra, hogy hogyan raksz össze egy köridőt, akkor nagyon is hasonlít az online versenyzés a valódihoz. Viszont nagyon idegennek tűnik mégis számomra a szimulátor, borzalmas vagyok ebben.” – kezdte Sims az Autosportnak.

„De talán ha te vagy Stoffel Vandoorne vagy Max Verstappen, vagy az egyik nagyon jó szimulátoros versenyző, akkor talán vannak visszajelzési módszereid arra, hogy megértsd, hogyan érhetsz el versenyképes köridőket.”

A szezon előtti tesztversenyen a rövidített, a Formula E számára kialakított monacói pályán Maximilian Günther volt a leggyorsabb a kvalifikáción az 51.6-os köridővel, ami 1,6 másodperccel maradt el Jean-Eric Vergne 2018/19-es ePrix-n elért pole-jától.

A Jaguar podcastjében, a Re:charge @ home-ban a csapat versenyzője, James Calado ezt mondta: „A versenyzési oldalon az realisztikus, hogy próbálkozol és tiszteled a többi versenyzőt.”

A Race at Home Challenge harmadik fordulójára ma kerül sor, a verseny pedig követhető lesz a Formula E weboldalán, a Motorsport.com-on, Facebookon, Twitteren, YouTube-on és Twitchen. A stream magyar idő szerint 16:30-kor veszi kezdetét.

A McLaren versenyzője jót nevetett a dolgon, de nyilván ennél jobban akarta megoldani a szituációt, és a valóságban teljesen másképp cselekedett volna.