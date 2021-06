Svarcman rajt-cél győzelmet aratott az első bakui F2-es sprintversenyen

Annak ellenére, hogy délelőtt tarották az F2 első sprintversenyét, a körülmények szinte megegyeztek a tegnap délután tapasztalt hőséggel: 46 fokos pálya várta a fiatalokat Baku utcáin.

A rajtot remekül kapta el az élről induló Robert Svarcman, és megtartotta a vezetést a Red Bull-junior Jehan Daruvala előtt. Borzalmasan indult azonban a főfutam pole-pozícióját megszerző Liam Lawson napja:

Az új-zélandi fiatal a 2-es kanyarban csapódott a falnak, miután nem tudta kikerülni a Drugovich indította dominót: a brazil meglökte Piastrit, aki meglökte Vipset. Lawson nem tudta kikerülni a belső íven történő ütközéseket, így az útja a gumifalba vezetett, de a bajnoki pontversenyben második Piastrinak is fel kellett adnia a versenyt, míg Vips autója nem szenvedett komolyabb sérüléseket.

Kiesett továbbá a két HWA, Jack Aitken és Alessio Deledda is, mindketten a saját hibájukból. 3 körre be is küldték a safety cart, amíg eltakarították a pályáról és a bukóterekből a kieső autókat.

Az újraindítást követően Svarcman megtartotta a vezetést, és mögötte is tisztán eljött a mezőny, míg Drugovich kapott is egy 10 másodperces büntetést is. Az újraindítást követően nagy menetelésbe kezdett Dan Ticktum, és elment Pourchaire és Armstrong mellett is, és feljött a 4. helyre.

Svarcman elhúzott, azonban a második Daruvala feltorlasztotta maga mögött a mezőnyt, a célegyenesben pedig nem is tudott védekezni Csouval szemben, aki a 9. körben feljött a 2. helyre. A 11. körben Ticktum is elment Daruvala mellett, aki így megkapta a nyakába Marcus Armstrongot.

Egy körrel később Ticktum elkapta Csout is, és a 6. helyről rajtolva feljött a második helyre, és el is tudott húzni a kínai Alpine-juniortól. Ticktum után a verseny végén a monacói győztes Theo Pourchaire vette fel a kesztyűt, és elment Boschung, majd Armstrong mellett is, sőt, az utolsó körben megszerezte a leggyorsabb körért járó extra pontot is.

Svarcman azonban a rajtot követően már nem is nézett a tükörbe, és végül több, mint 5 másodperc előnnyel nyert Ticktum és Csou előtt. A 10. helyet, és így a második sprintversenyen a pole-pozíciót Bent Viscaal szerezte.