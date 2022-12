Wolff: nem szeretnék húsznál több futamot egy szezonban

A száguldó cirkusz vezérigazgatója, Stefano Domenicali éppen a múlt héten beszélt arról, hogy a közeli jövőben nem szeretné tovább bővíteni a széria versenynaptárját, ami viszont már így is rendkívül zsúfolt.

A tervek szerint 2023-ban rekordszámú, 24 versenyhétvégét rendeztek volna, azonban az F1 pénteken bejelentette, Kína továbbra sem tér vissza a programba, az országban uralkodó, koronavírus miatt meghozott járványügyi korlátozások miatt.

Toto Wolff a Speedweeknek nyilatkozva elmondta, szerinte mennyi lenne az ideális futamszám, ugyanakkor azt is elismerte, a Forma-1-ben sokan dolgoznak olyanok, akik szeretik a zsúfolt életstílust.

„Személy szerint húsz világbajnoki futamot vezetnék be felső határként, hogy minden részlegben megfelelően lehessen rotálni a munkaerőt. Másrészt, olyan alkalmazottak is vannak, akik szeretik az állandó utazással járó életstílust“ - vélekedett a Mercedes csapatfőnöke.

Elképzelhető ugyanakkor, hogy Kína kiesésével is 24 futamot rendezhetnek jövőre, az ázsiai futam helyett pedig Portugália ugrana be jövő áprilisban. Joao Carlos Costa, elismert motorsport-kommentátor úgy véli, hogy hamarosan meg is születhet a megállapodás Portimao és a Forma-1 között.

„Az apró részleteket még a december 9-re tervezett bolognai FIA Világtanács előtt tisztázni kell, de micsoda karácsonyi ajándék lehetne ez a portugál rajongóknak“ - vélekedett az újságíró.

Lammers Verstappen idei szezonjáról: „Nem dominált”