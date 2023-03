Wolff ígéri: a Mercedes nem bízza el magát a „biztató” jelek után

A csillagosok 2022-höz hasonlóan most is hátrányban kezdték meg a szezont, és egyelőre a Red Bull, illetve az Aston Martin is erősebbnek tűnik náluk. Szaúd-Arábiában viszont George Russell és Lewis Hamilton is meg tudta verni a Ferrarikat, ami Wolff szerint mindenképpen jó előjel lehet.

„Biztató volt a Szaúd-Arábiában látott fejlődésünk. Sikerült maximalizálni a csomagunkat, és egészen sok pontot gyűjtöttünk. Ami ennél is fontosabb, hogy még többet tanultunk, és még inkább kezdjük megérteni a W14-est, valamint annak fejlesztési irányát. A gyárban pedig mindenki keményen dolgozik azért, hogy ezeket az információkat teljesítménnyé alakíthassuk.”

Ez a munka Wolff szerint biztató jeleket mutat, de addig nem lesznek elégedettek, amíg ezt nem látják a pályán is. „Biztatóak a jelek a gyárban. Lépésről lépésre kell haladnunk, és nem szabad elbíznunk magunkat, amíg nem látjuk, hogy a pályán javulnának a köridejeink.”

„A Red Bull mögötti erősorrend szoros, a kis különbségeknek pedig nagy hatásuk van a szerzett pontokra. Az elejétől azonban továbbra is jelentősen le vagyunk még maradva, így továbbra is az az elsődleges cél, hogy ezt a hátrányt csökkentsük.”

Hogy Ausztráliában mi lesz elérhető számukra, azt egyelőre a csapatfőnök sem akarta megjósolni, de az biztos, hogy a Red Bull legyőzéséről egyelőre nem igazán álmodhatnak, így továbbra is az lehet az elsődleges céljuk, hogy a Ferrarit és az Aston Martint maguk mögé utasítsák.

