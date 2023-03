Új szponzort jelentett be a McLaren, 47-nél járnak!

Kedden újabb bejelentést tett a McLaren: többéves megállapodást kötöttek a Workday vállalati felhőszolgáltatóval, a közös munkájuk pedig már az e heti Ausztrál Nagydíjon elkezdődik.

A McLaren a vállalat pénzügyi és tervezési szoftverét fogja használni, az érkezésükkel pedig már 47-re nőtt a McLaren szponzorainak száma, amivel vezetik az erre vonatkozó listát a Forma-1-ben.

A wokingi alakulat mögött az Alfa Romeo áll 45 szponzorral, a harmadik helyen pedig holtverseny van a Red Bull és a Ferrari között 36-36 szponzorral. A lenti beágyazásban megtekinthető listából kiderül, hogy az utolsó helyet a Haas foglalja el 14 szponzorral.

A Workday egyébiránt már korábban is aktív volt a sportszponzoráció területén, több golfjátékost és visszavonult NFL-szupersztárokat is szponzorálnak, emellett a német focicsapat, a Borussia Dortmund partnerei is.