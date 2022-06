Villeneuve nem érti a Mercedes nyafogását: a versenyzés veszélyes, ez van

Bár a Mercedes kifejezetten sikeres hétvégét tudhat maga mögött Kanadában, Lewis Hamilton harmadik és George Russell negyedik helye kissé háttérbe szorult a delfinezéssel kapcsolatos viták árnyékában.

Az FIA csütörtökön hozott nyilvánosságra egy új technikai direktívát, amely monitorozza az autók pattogásának mértékét és adott esetben a hasmagasság emelésére kötelezi a csapatokat, ha az nem felel meg a megszabott értékeknek.

A szabályozás nagy vitát váltott ki a paddockban, a legtöbb istálló pedig a Mercedest vette célkeresztbe, hiszen az Ezüst Nyilak szenvedtek eddig leginkább a problémától, márpedig az új keretrendszer engedélyt adott egy plusz merevítő elem használatára, amit azonnal be is vetettek.

Ebből a rivális csapatfőnökök arra következtettek, hogy a Mercedesnél már tudhattak az FIA döntéséről, mielőtt az nyilvánosságra került volna, Toto Wolffék azonban aljasnak nevezték a csapatfőnököket, akik őket kritizálják és a pilótáik biztonságát hangsúlyozták.

„A Mercedes mindent megtett az elmúlt években azért, hogy megőrizze előnyét. Most rossz autót építettek, ez pedig az ő problémájuk, nem az FIA-é. Más csapatok is megoldották ezt, miért kellene őket büntetni egy esetleges szabálymódosítással?“ - tette fel a kérdést a formel.1-nl-en Jacques Villeneuve.

„A Mercedes olyasmivel állt elő, amit mintha már előkészítettek volna, kevésbé pattogtak, gyorsak voltak és biztosan nem emelték meg a hasmagasságot. Nem értem az állandó nyafogásukat, a versenyzés veszélyes, ez van“ - tette hozzá a kanadai.

„A fékekből származó szén belégzése is egészségtelen, ahogy a G-erők, vagy a hosszú, forró versenyeken a kiszáradás veszélye is. Senki sem kényszeríti a Mercedest arra, hogy úgy állítsák be az autót, hogy az erősen delfinezzen és ezzel veszélyeztesse a pilóták egészségét“ - fogalmazott Villeneuve.

