Marko reagált Wolff kritikájára: ő dönti el, hogy mutatkozik a nyilvánosság előtt

Csütörtök este óta kettészakadt a Forma-1 mezőnye, legalábbis ami a delfinezésről szóló diskurzust illeti. Az FIA akkor jelentette be, hogy szervezetileg is fellép az autók pattogása ellen és ha szükséges, akár büntetéseket is szab ki.

Az új műszaki irányelvek meghatározzák, milyen mértékben delfinezhet egy autó anélkül, hogy az irányító testület a hasmagasság emelésére kötelezné az adott csapatot, de további lehetőséget is biztosít az alakulatok számára, például a padlószegéllyel kapcsolatban.

A száguldó mezőny tagjainak nagy részét meglepte az FIA intézkedése, legalábbis a bejelentés időzítése, hiszen így nem sok idő maradt reagálni a Kanadai Nagydíj előtt az új direktívára, ennek ellenére a Mercedes a pénteki szabadedzésen már egy plusz padlólemez-merevítő elemmel rukkolt elő.

„Nagyon meglepődtem, amikor megláttam a padlólemezüket a plusz támasszal. Amikor a műszaki irányelv megjelent, egyértelmű volt, hogy nem lesz elég idő egy ilyen alkatrész leszállítására, nekik mégis sikerült...“ - mondta a Motorsport.com holland kiadásának Helmut Marko.

A Red Bull tanácsadója mindezzel arra utalt, hogy a Mercedes belső információkat kaphatott az FIA-tól a szabály közzététele előtt, másképp nem tudja megmagyarázni, hogy történhetett meg ez a villámgyors alkalmazkodás.

A Milton Keynes-i alakulat részéről egyébként többen is felszólaltak az új technikai irányelvvel szemben, Max Verstappen például helytelennek nevezte, hogy az FIA szezon közben változtat a szabályokon és ezzel Marko is egyetértett.

Az osztrák a Mercedesre utalva azt is kiemelte, nem szabadna, hogy egyetlen csapat problémái befolyásolják a versenytársak életét, és ha nem tudják megoldani a delfinezést, az legyen az ő gondjuk.

A brackley-i alakulatnak egyébként még könnyen vissza is üthet az új direktíva, hiszen a 2022-es Forma-1-es szezon során eddig látványosan ők szenvedtek a legjobban a pattogástól.

Toto Wolff Mercedes-csapatfőnök a kanadai versenyhétvége közben álságosnak és szánalmasnak nevezte a rivális csapatok hozzáállását a kérdéskörhöz, de Marko szerint ez a megnyilvánulás csak őt minősíti. „Neki kell eldöntenie, hogy mutatkozik a nyilvánosság előtt“ - fogalmazott az osztrák.

A Red Bull tanácsadója egyébként nem hiszi, hogy a bikásokra bármilyen hatást gyakorol majd az új technikai irányelv, ha a gyakorlatban is életbe lép, mert a csapatnak jelenleg nincsenek problémái a delfinezéssel.

„Igaz ugyanakkor, hogy a szabályozás néhány paramétere még mindig nem teljesen világos. Úgy gondolom, az FIA-nak hamarosan elő kell állnia egy pontosított verzióval“ - vélekedett a tanácsadó.

