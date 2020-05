Vettel nemet mondhatott a McLarenre: Mercedes, vagy visszavonulás

Egy ideje már a levegőben lógott Sebastian Vettel távozása a Ferrarinál, de még mindig több esély volt arra, hogy hosszabbít Maranellóban. A héten azonban hivatalosan is bejelentették, hogy 6 közös év után elválnak az útjaik.

Még több F1 hír: Michael Schumacher nyert az F1 szavazásán!

A négyszeres világbajnok, aki nagy reményekkel csatlakozott a Ferrarihoz, 2020 év végén távozik. Senkit nem érhetett nagy meglepetésként a bejelentés, mert érezhető volt, hogy a korábbi harmónia gyakorlatilag megszűnt létezni Vettel és a Ferrari között.

A hivatalos nyilatkozat szerint Vettel és a Ferrari közösen döntöttek úgy, hogy nem folytatják a közös útjukat, és hamarosan elválnak. Carlos Sainz Jr-t, a német utódját várhatóan csütörtökön jelentik be hivatalosan.

A korábbi hírek szerint Vettelnek a McLaren és a Renault is tett ajánlatot, míg a Red Bull kijelentette, nem tudnak helyet biztosítani a korábbi sztárjuknak. A Mercedes lehet még opció a rekordernek, de nincs sok esélye, különösen akkor, ha Lewis Hamilton hosszabbít. Vagy mégis?

Vettel is fontos láncszeme lett a „megbolondult” pilótapiacnak. Az F1-Insider.com arról számolt be, hogy ettől a reggeltől kezdve a McLaren-Mercedes egy biztonságos opció volt Vettel számára, hogy 2021-ben is a Forma-1-ben versenyezzen. Egy délután alatt azonban minden megváltozott.

Sebastian Vettel, Ferrari signs a autograph for a fan Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A lap megtudta, a négyszeres világbajnok karrierje őszén már nem akar egy olyan projektben részt venni, mint ami a McLarennél zajlik, és 3 évet várni arra, hogy egy győztes autót kapjon. A csapat helyzetét bonyolítja, hogy az új szabályokat eltolták 1 évvel, és noha az FIA engedélyezi a motorcserét 2021-re, a jelenlegi kasztni módosításai mellett kell azt beépíteniük az autóba, ami messze nem ideális.

Az F1-Insider.com jelentése szerint Vettel elhatározta, belemegy egy pókerjátszmába, és a Mercedeshez szerződik, vagy befejezi a karrierjét. Valtteri Bottasnak sincs szerződése a következő évre, és George Russell személyéről sem feledkezhetünk meg, ugyanakkor Toto Wolffal nagyon jó a német kapcsolata.

Vettel különösen Bottas helyére épít, mert Hamilton hosszabbítása puszta formalitás, így ha a finn nem lesz kellően meggyőző, több esélye lehet a világbajnoknak. A McLaren pedig Daniel Ricciardóval folytatja tovább.

Ricciardo, aki már 2018-ban is tárgyalt a McLarennel, de akkor a Renault választotta, az elmúlt hónapokban saját maga ajánlotta fel a szolgálatait. Wokingban jelenleg az üzlet véglegesítésén dolgoznak.

Ajánlott videó: