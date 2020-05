Vettel 2019 őszén a Mercedesnél kopogtathatott

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel tegnap jelentette be a Ferrarival közösen, hogy 2020 végén távozik az olasz istállótól. Ezzel a Ferrarinál felszabadult egy hely, amit a sajtóhírek szerint a jelenleg a McLarennél versenyző Carlos Sainz fog megkapni, és ezt hamarosan be is jelenthetik.

A Motorsport.com olasz kiadása szerint pedig Vettel 2019 őszén felkereste a Mercedes csapatfőnökét, Toto Wolffot, hogy egy esetleges szabad ülésről érdeklődjön a német istállónál. Wolff pedig nem zárta be a Mercedes ajtaját Vettel előtt, sőt ellenkezőleg.

Wolff úgy gondolta, hogy ez segíthet neki a Daimler elnökének, Ola Kalleniusnak a meggyőzésében, akivel nehezebb dolga van, mint az előző főnökkel, Dieter Zetschével volt. Egy német versenyző szerződtetése ugyanis vonzó lehet az Ezüst Nyílnak, akik 2016-ban világbajnoki címet nyertek Nico Rosberggel.

Ráadásul abban az időben sok híresztelés volt azzal kapcsolatban, hogy Lewis Hamilton a szerződése kitöltése után a Ferrarihoz igazolhat. Már csak ezért sem adott nemleges választ Wolff Vettel érdeklődésére, hiszen így rögtön lett volna egy alternatívája arra az eshetőségre, ha Hamilton eligazol tőlük.

A pilótapiacon viszont tegnapig meglehetősen kevés történés volt 2021-re tekintve. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy a koronavírus-járvány miatt egyelőre egy versenyre sem került sor 2020-ban, így a csapatok nem kaphattak visszajelzést a versenyzők idei teljesítményéről.

Tehát úgy tűnt, hogy senkinek nincs hova sietnie, majd jött a tegnap délelőtti bejelentés Vettel és a Ferrari „válásáról”, ez pedig azt jelenti, hogy felgyorsulhatnak az események a pilótapiacon. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke így nyilatkozott a Ferrari és Vettel bejelentése után:

„Sebastian egy nagyszerű versenyző, egy nagy személyiség, és minden csapat számára pluszt jelenthet. A jövő szempontjából elsősorban elkötelezettek vagyunk a Mercedes jelenlegi párosa mellett, de természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt a fejleményt.”

Wolff pedig ezzel mindkét pilótájának üzenhetett. Hamiltonnak azt, hogy ne legyenek csillagászati igényei a következő szerződése tárgyalásakor, ugyanis Vettelt is odahozhatják a csapathoz, aki így a mezőny legjobb autójában nyerhetné vissza a Maranellóban elvesztett önbizalmát.

És Bottas is jelzést kaphatott: keményen kell dolgoznia azon, hogy megtartsa a helyét, máskülönben Vettel ülhet Hamilton mellé, aki biztosan lemondana pármillió euróért azért cserébe, hogy egyenlő körülmények között megmérkőzhessen Hamiltonnal.

És akkor még ott van a képben George Russell, akit sokan esélyesnek tartanak a Mercedes egyik 2021-es ülésére. A brit pilóta jelenleg a Williamsnél versenyez, és minden bizonnyal abban reménykedik, hogy két szezon után egy erősebb csapathoz igazolhat 2021-re.

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W11, Toto Wolff, Mercedes AMG F1 Director of Motorsport Fotó készítője: Mercedes AMG

És valamennyire ez Wolff érdeke is, aki ha nem tud versenyképes ülést biztosítani Russellnek, akkor ismét úgy járhat, mint Esteban Oconnal, tehát a csapatfőnöknek is fontos a protezsáltja sorsa, máskülönben rossz fényt vethet rá, hogy egy másik tehetséges pilótája sem tud Mercedes-ülést szerezni – így járt korábban Oconon kívül Pascal Wehrlein is.

Tehát röviden: minden lehetséges, és annak az ellenkezője is. Sokan szívesen látnák Vettel a Mercedesnél, viszont a Mercedes-motorokhoz visszatérő McLaren csapatánál is.

Andreas Seidl és Zak Brown viszont a hírek szerint Daniel Ricciardóra vethette ki a hálóját, aki a sajtóhírek szerint Sainz miatt lemarad a Ferrari üléséről, és így az ausztrál a McLarenhez igazolhat. Ricciardo mellett szólhat többek között, hogy fiatalabb Vettelnél.

Viszont rengeteg ülés szabad még – hivatalosan 15 -, így nagy pilótakeringőre kerülhet sor, és nagy változások jöhetnek létre a 2021-es Forma-1-es „székfoglalóban”.

