Vettel nem tudja, hogy a Ferrarival akarja-e befejezni a karrierjét

A négyszeres világbajnok német az elmúlt időszakban rengeteg kritikát kapott. Ez a folyamat 2017 óta meredek ívet vett, és sokan az ő nyakába varrták a 2018-as címvesztést a Mercedes ellen. Sebastian Vettel idén is vétett pár nagyobb hibát, de voltak jó teljesítményei is, amik után rögtön a magasba emelték. Ezek azok a dolgok, amikkel nemigazán tud mit kezdeni.

„Néha csak nehéz meghallgatni a kritikákat. A világ manapság olyan gyorsan változik. Szerintem az emberek túl gyorsan ítélkeznek. Ez a véleményem. Nemcsak a Forma-1-ben van erről szó, hanem más területeken is. Meg kell nézni más sportokat is, vagy ott a politika. Ez így egy rémálom. Minden nap láthatunk bírálatokat, és azt, hogy a vélemények megváltoznak.” - mondta Vettel a lapunknak adott exkluzív interjújában.

„Mindezt nem tartom hihetőnek, mert ha valami értéket képviselsz, és van egy véleményed ezekről a dolgokról, akkor ezt egy éjszaka alatt hogyan változtathatod meg? Hacsak nincs oka, de másnap ismét változtatsz a véleményeden.”

Vettel az évek során megtanulta megérteni az emberek véleményét, azt a tényt, hogy azok nagyon gyorsan változnak. Hangsúlyozta, néha ez nem könnyű, főleg amiatt, mert ezeknek hatása lehet a csapat működésére. Ez pedig hosszú távon sokba kerülhet. Seb a sport ezen részét egyáltalán nem kedveli.

Roberto Chinchero in an interview with Sebastian Vettel, Ferrari

Fotó készítője: Ferrari