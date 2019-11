A Forma-1 több sebből vérzik, kellene a 2021-es szabályok?!

Ezen a héten mutatják be a 2021-es szabályváltozásokat a Forma-1-ben. A Liberty Media és az FIA eredeti tervei közül sok nem valósult meg, mivel a csapatok nemet mondtak, de az átalakulás így is hatalmas lesz, nagyobb mint bármi, ami eddig az F1-ben megvalósult 1950 óta. A kockázat is legalább ekkora, de a sportnak nincs más választása, mert a helyzet évek óta nem ideális.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az autók nem tudják egymást követni, így sok esetben csak vonatozásokat láthatunk a pályán. Ennek jelenti az alapját a 2021-es szabályrendszer, mely a teljesen új aerodinamikával sokkal könnyebben követhető autókat generálhat, miközben a mezőny is közelebb kerül egymáshoz.

A csapatok közül vannak, akik erősen kételkednek ebben, és többek között a Mercedes is azt mondta, jobb döntés lett volna, ha a jelenlegi aerodinamikát fejlesztik tovább, vagy legrosszabb esetben 2022-re tolják el a változtatásokat. Egyik sem fog megvalósulni, mivel a háttérben már nagyon régóta dolgoznak ezen, és rengeteg energiát, pénzt öltek bele. A Liberty technikai csoportja szerint a számok több mint biztatóak, de ezek egyelőre valóban csak számok.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90, leads Alex Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Lando Norris, McLaren MCL34, Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, and the remainder of the field at the start Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

Legutóbb Mexikóban láthattuk az aerodinamikai problémákat, amikor noha az élmezőnyből 4 autó is nyerhetett volna, és közel voltak egymáshoz, mégsem tudtak előzési pozícióba kerülni, mert máskülönben Sebastian Vettel, Valtteri Bottas és Charles Leclerc is ráeshetett volna a győztes Lewis Hamiltonra.

„Sajnálatos, hogy nem volt sok küzdelem a pályán. Ez különösen a vezető versenyzőkre értendő, mivel minden a helyén volt ahhoz, hogy egy izgalmas csatát vívjanak. A Mercedes és a Ferrari párbaja különösen ebbe a kategóriába sorolható egy olyan pályán, ahol az előzés nagyon is lehetséges lenne.” - fogalmazott Ross Brawn.

„Ugyanakkor ismét láttuk, hogy amikor az autók és a versenyzők meccsben vannak egymással, akkor nemcsak az előzést illetően válik nagyon nehézzé a helyzet, hanem ez az egymás követésére is értendő. Ha néhány körre megközelíted az előtted lévő autót, akkor az a gumik tönkremenetelét okozhatja, ami pedig hátráltathatja a pilótát, így újra visszalép, mielőtt egy újabb támadást kezdeményezne..”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

„Ebben semmi új nincs, de újra megerősíti azt, hogy változtatni kell a szabályokon annak érdekében, hogy az autók szorosabban tudjanak csatázni egymással. A változtatás már potenciálisan nincs messze, legalábbis papíron, tekintettel arra, hogy néhány nap múlva az FIA Világ Motor Sport Tanács dönt a 2021-es szabályváltoztatási csomagról, amit az FIA-vel közösen mutatunk be.”

„Az új aerodinamikai konfigurációt úgy fejlesztették ki, hogy csökkentsék az autóra ért hatásokat. Az előzések és a csaták egyszerűvé válnak, ha 1-2 másodperces differenciáról beszélünk, de ha kisebb a különbség, akkor nincs esély. Azok a javaslatok pedig, amik a szabályok csúsztatásáról szólnak, frusztrálóak, mert a jelenlegi autókkal a helyzet minden évben csak rosszabbá válik.”

„Hány lehetőséget akarunk még elveszíteni a szoros csaták kapcsán? Vasárnap nem volt sok ebből, még az extra DRS-zóna bevezetése ellenére sem. Ha még ezek sem eredményeznek szorosabb versenyt, akkor ideje reagálni. Ez nem a változásról szól, hanem arról, hogy hatalmas erőfeszítéseket tettünk ezen új rendeletek kidolgozásába a sport hosszú távú érdekei szempontjából.”