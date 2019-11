Alonsónak vannak feltételei, hogy egyáltalán elgondolkozzon az F1-en

Fernando Alonso idén és jövőre is inaktív marad a Forma-1-ben, bár voltak olyan pletykák, hogy megkaphatja a Ferrarivagy a Red Bull ülését. A spanyol bejelentette, hogy részt vesz a következő Dakar ralin, ami az első ilyen kihívás lesz számára. Emellett az is kiderült, hogy újra nekifutna az Indy 500-nak, mely idén olyannyira nem sikerült neki, hogy még a futamra sem tudták kvalifikálni magukat a McLarennel.

„Jövőre a Dakar után szeretnék felkészülni egy újabb Indy 500-as kísérletre, jó felkészüléssel, utána pedig meglátjuk, hogy mi lesz 2021-ben. Az új szabályokkal rendelkező Forma-1-et pedig nagyon óvatosan kell megvizsgálnom.” - kezdte Alonso.

Az F1 csütörtökön, az Amerikai Nagydíj médianapján fogja bemutatni a 2021-es nagy szabályváltozásokat, amik alapjaiban írhatják át a sportot technikai és pénzügyi oldalon is. Emellett még számos más változás is várható a versenyhétvégék kapcsán, kezdve a fordított rajtráccsal, az időmérős futamokkal, amik 2020-ban még kísérleti jelleggel sem valósulhatnak meg, mivel a szavazás során két csapat is ellenezte ezt.

Alonso továbbra is kitart amellett, az F1-nek sokat kell változnia ahhoz, hogy elgondolkodjon a visszatérésen, mivel 2014 óta dominál a Mercedes, és rajtuk kívül senki más nem nyerhetett címet ebben az időszakban. A spanyol csak akkor lenne hajlandó elgondolkozni, ha azt látja, a sportban sokkal ideálisabb a helyzet, és az nem ennyire kiszámítható.

„Ha ezek a szabályok megerősítést nyernek, és azt látom, hogy a Forma-1 érdekesebbé és változatosabbá válik, akkor lehetséges, hogy visszatérjek oda.” - mondta Alonso.

Az új szabályok részeként bevezetésre kerül a 175 millió dolláros költségvetési sapka, amitől szintén sokat vár a Liberty Media, melynek később komoly hatása lehet. Eleinte azonban ez nem fogja olyan mértékben éreztetni a hatását. A szabályok a folytatásban is változhatnak, de a nagy alapot holnap mutatják be, amikre a többség igent mondhatott az F1-ben.

„Egyensúlyba kell hozni a csapatokat, és ez igaz a költségekre is. Mindenkivel szemben tisztességesnek kell lenni. Ha ezt megteszik, akkor azt hiszem, hogy a csapatok közelebb kerülhetnek egymáshoz.”