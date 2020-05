Vettel egy drámai nagydíjat nyert meg Bahreinben a Ferrarival, és magabiztosan vezette a bajnokságot

A versenyzők 28.4°C-os levegő, és 34.3°C-os aszfalthőmérséklet mellett állhattak fel a bahreini rajtrácsra, hogy nekivágjanak az 57 körös versenytávnak, ami közel 310 kilométernek felelt meg az 5.4 kilométeres sivatagi aszfaltcsíkon.

Még több F1 hír: Ma 13 éve Alonso még vezette a bajnokságot a McLarennel

Vettel az élen a 200. versenyén nagyszerűen kapta el a rajtot, ellenben Räikkönennel, aki rögtön pozíciót bukott – Bottas jött be a két Ferrari közé. A Mercedes világbajnoka, Hamilton ezzel szemben egy helyet sem ugrott előre. A rajt nagy vesztese Pérez volt, aki kiforgott a Force Indiával, és visszaesett a mezőny végére. Hartley Toro Rosso-Hondájával ért össze. Az FIA a 10. körben erősítette meg Brendon 10 másodperces büntetését a baleset fő okozójaként.

Az első kör után így nézett ki a TOP-10: Vettel, Bottas, Räikkönen, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, Alonso, Hamilton.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 Tag Heuer Fotó készítője: Glenn Dunbar / LAT Images

Még a harmadik kör sem kezdődött meg, amikor jött a nagy dráma a Red Bullnál. Ricciardo félreállt a meghibásodott RB14-gyel, addig a csapattársa, Verstappen bal hátsó defektet kapott a Hamilton ellene csata részeként. A visszajátszásokból kiderült, hogy a Mercedes első légterelője vágta ki a Pirelli abroncsát. Verstappen a kiállásakor a virtuális biztonsági fázis ideje alatt szuperlágy gumikat kapott. Az utolsó helyről kellett felküzdenie magát, ami nem volt egyszerű.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Az újabb zöld jelzéskor érdekesen nézett ki a TOP-10: Vettel, Bottas, Räikkönen, Gasly, Magnussen, Ocon, Hülkenberg, Alonso, Hamilton, Hartley. A mezőny a 4. körben újra odaléphetett. Ezek után mondhatni elszabadultak az indulatok, és több versenyző is agresszív manőverekbe kezdett.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 Tag Heuer Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Az 5. körben a másik Red Bullnak is fel kellett adnia a 3-as szektorban a sérült gépével, ami nem úszta meg a Hamilton elleni csatát. Ez gyakorlatilag azonnali dupla nullát jelentett az osztrák világbajnok csapatnak. Egy körrel később Hamilton ismét előzött, és Magnussen ment el játszi könnyedséggel. A 8. körben jött az újabb Hamilton-előzés, vagy inkább kikerülés - Gasly Toro Rossója mellett: már a két Ferrari, és a csapattársa mögött volt.

A 11. kör előtt Vandoorne és Stroll állt be új gumikért a bokszba. A Williams egy új orrkúpot is adott a kanadai versenyzőjének, miután az első verzió nagyobb károkat szenvedett. A Haas a 14. körben kezdte meg a cseréket. Az amerikai csapat Magnussen cseréjét ezúttal hibátlanul abszolválta, nem volt dráma. Röviddel ezután Alonso volt cserén, és közepes gumikat kapott, ami egy hosszú etapot vetített előre a McLarennél. Gasly az 5. helyről a 16. körben hajtotta végre a kerékcserét a Toro Rossónál. Ocon is követte a honfitársát.

Vettel a 19. körben állt ki a lágy gumikért. Bottas vette át a vezetést Räikkönen és Hamilton előtt. A német világbajnok negyedikként tért vissza, Räikkönen pedig egy körrel később abszolválta a saját kiállását, szintén a friss lágy gumikkal. A 21. körben Bottas volt kint a Mercedesnél. A finn közepes gumikat kapott, és Hamilton átvette a vezetést, de akkor még nem volt kint az új tappancsokért. Bottas harmadikként ment tovább.

A 26. kör legelején Vettel elment az egyenes végén Hamilton mellett, aki akkor még mindig nem volt kint. A Mercedes világbajnoka a 27. körig húzta kiállás nélkül. A közepes keverékkel folytathatta tovább a negyedik helyen. A 28. körben Magnussen második kerékcseréje is gond nélkül ment a Haas-nál.

Nem sokkal ezután ráesett a csapattársára, akinek az autója bal oldala sérült, de a francia nem engedte el. A 31. körben Grosjean is kiállt a gumikért. "Gratulálok srácok...." - szólt nagyon panaszkodóan Magnussen, aki ha nincs észnél, összeütközik Grosjeannal. Ezen hamar túltette magát, és Ocon megelőzésével a 32. körben feljött a 8. helyre.

Fotó készítője: Zak Mauger / LAT Images

Räikkönen a 36. körben állt ki a második cseréjére, kissé korán a szuper-lágyért. A finn elütötte az egyik szerelőjét, majd megállt. A bal hátsót még nem cserélték le, és a szabályok szerint így nem lehet folytatni a versenyt.

A 2007-es F1-es bajnok nagyon dühös volt a kiesése miatt, ami egy nem várt hiba miatt történt. A súlyosabban megsérült szerelőhöz azonnal orvost hívtak, majd a szükséges kezelések miatt kórházba szállították, aki azóta természetesen felépült, és újra munkába állt.

Vettel kevesebb kiállással teljesítette a nagydíjat, óriási nyomás alatt a Mercedes és a finn riválisa részéről. A Ferrari folyamatosan matekozott, majd úgy döntöttek, hogy kockáztatnak a kopott, erősen használt gumikkal, és azzal fejezik be a versenyt. A német megjegyezte, totálisan elfogytak abroncsai, de megcsinálta. Közel 40 kört ment a lágyabb keveréken.

A második Bottas lett, aki összességében egy jó nagydíjat tudhatott maga mögött, bár Hamilton a 9. helyről jött fel közvetlen mögé. Igaz, ehhez a Red Bull, és Räikkönen kiesésére is szüksége volt, vagy segített számára.

Pierre Gasly, Toro Rosso STR13 Honda Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

A Toro Rosso-Honda nagyon nagyot ment Gasly-val, és negyedikek lettek. Pierre egyértelműen a nap versenyzője volt, - hivatalosan is - és mindez jó fényt vetített a japánokra, valamint az olaszokra, és a közös projektre, főleg a gyengébb Ausztrál Nagydíj után.

Az 5. helyen végzett Haas (Magnussen) szintén elégedett lehetett, de Hülkenberg sem szomorkodhatott a Renault-val a 6. pozícióban. A legjobb 10-ben zárt még a két McLaren, Ocon a Force Indiával, valamint az Alfa Romeo Sauber. Ericsson azelőtt a 2015-ös Olasz Nagydíjon volt pontszerző.

A bajnokságot Vettel 50 ponttal a neve mellett vezette a 33 pontos Hamilton előtt, míg Bottas több helyet előrébb lépvén 22 pontos volt a harmadik helyen. Alonso a 16 pontjával 4. volt a 15 pontos Räikkönent megelőzve. A Ferrari pedig 10 ponttal számolt többet a Mercedesnél.

Végeredmény - Bahreini Nagydíj 2018