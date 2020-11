Hamilton és a Mercedes dominálta az első F1-es szabadedzést Bahreinben

A szokásosnál is nagyobb forgalommal indult az FP1, ugyanis a csapatok most tesztelhetik a Pirelli 2021-es gumijait is. Az autók többsége flo viz festékkel és Pitot csövekkel megrakott autókkal gurult ki a pályára,

Igen érdekes problémával találkozott mindössze 10 perccel az FP1 kezdete után Esteban Ocon: a Renault belső kereke egyszerűen elemelkedett a földről, ami felfüggesztés hibára utalhat, vissza is hívták a boxba.

Valtteri Bottas edzése messze nem indult optimálisan, a finn pilóta kétszer is csúnyán elfékezte az egyik kemény szettjének bal első gumiját a trükkös 10-es kanyarban, így valószínűleg 20 perc alatt kukázta is azt.

30 perc után a két Red Bull felrakta a lágyakat, és Alex Albon állt az élre, azonban Lewis Hamilton a 2021-es tesztgumikkal is az élre ugrott, 3 tizedet adott a thainak, és kicsit több, mint 1 tizedet Bottasnak is.

Nem sokkal később a lágy gumikon Romain Grosjean pörgött meg a 2. szektor elején, és a gumit csak defektesre fékezve tudta elkerülni a falat, majd nem sokkal később Charles Leclerc pörgött meg a 2-es kanyar kijáratán.

A két Mercedes továbbra is dominálta az edzést, Hamilton 4 tizedet adott Bottasnak a következő mért körén, aki 6 tizeddel volt Perez előtt.

Fél órával az edzés vége előtt Verstappen forgott meg az utolsó kanyarban, nem sokkal később pedig Valtteri Bottast figyelmeztették is, hogy az utolsó kanyarban figyeljen az esőcseppekre.

Kellemes meglepetést okozott Robert Kubica, aki Kimi Raikkonen autóját kapta meg az első szabadedzés alatt, és 25 perccel az FP1 vége előtt a 9. helyen volt, 2 tizeddel a 12. helyen álló Giovinazzi előtt.

A Ferrari elmondta a Sky Sports-nak, hogy rendkívül széleskörű tesztprogramot végeznek az FP1 alatt, így annyira nem volt nagy meglepetés, hogy Sebastian Vettel csak a 10. volt 12 perccel az edzés vége előtt, Leclerc pedig be sem tudta fejezni a lágy gumis mértkörét, ugyanis Pierre Gasly csúnyán feltartotta a 13-as kanyarban.

Az edzés végén Max Verstappen vesztegelt a bokszban, miután valahogyan megsérült az autó padlólemeze, a holland nem is tudott már kihajtani az edzés végén a pályára.

A második szabadedzés délután 4 órakor kezdődik, tartsatok akkor is velünk az élő közvetítésünkkel!

