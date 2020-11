A Ferrari is támogatná a motorfejlesztések befagyasztását!

Miután a Honda bejelentette, hogy 2021 végétől kiszáll a Forma-1-ből, felerősödött az a lehetőség, hogy a befagyaszthatják a motorfejlesztéseket a formulaautózás királykategóriájában. És bár a Mercedes a Red Bull-lal és az AlphaTaurival egyetemben támogatná ezt a lehetőséget, viszont a Ferrari és a Renault korábban azt mondta, hogy nem támogatnák ezt a lépést.

A Ferrari vezérigazgatója, Louis Camilleri egészen odáig ment, hogy a motorfejlesztések befagyasztása „a Forma-1 szellemisége elleni tett lenne”, ennek ellenére a csapatfőnök Mattia Binotto a bahreini nagydíjhétvége pénteki napján a Motorsport.com kérdésére megerősítette, hogy megváltozott a véleményük a kérdésben, mivel a tervezett 2026-os debütálás helyett már 2025-ben új erőforrásokat terveznek bevetni az F1-ben.

„Szerintem már most is vannak olyan szabályok, amelyeknek köszönhetően a Red Bull valahogy megoldást találhat a helyzetére, akár más motorbeszállítótól is kaphatnának erőforrást. Megértjük, hogy legszívesebben a Honda motorjait használnák a jövőben is.”

„Az utóbbi napokban az F1-gyel és az FIA-val is tárgyaltunk, és mi, a Ferrariként megértjük a helyzetet. Próbálunk arra is megoldást találni, hogy már egy évvel korábban, vagyis 2025-ben megérkezzenek az új motorszabályok a Forma-1-be.”

„A helyzetet ismerve és megértve nem ez az első alkalom, amikor a Ferrari ilyen tekintetben felelősen viselkedik. Tehát támogatjuk a motorok befagyasztását, és azt, hogy egy évvel korábbra hozzuk előre az új motorszabályokat.”

Ez azt jelentené, hogy a befagyasztást követően három szezon keresztül használnák az erőforrásokat a Forma-1-es csapatok. Binotto emellett azt is hozzátette, hogy tárgyalások folynak arról, hogy hogyan biztosítsák azt, hogy ne legyenek nagy különbségek a motorok között teljesítmény terén.

Binotto elmondása szerint a 2025-re előrehozott szabályok egy „igen eltérő motort” eredményeznének a most használt V6-os hibridekről, de hozzátette, ehhez az kell, hogy már jövő nyárra tisztázzák a technikai részleteket.

„Ahhoz, hogy 2025-ben új motorunk legyen, már a következő év felére le kell tisztáznunk a szabályokat” – nyilatkozta Binotto.

„Szerintem a maitól egy igen eltérő motorról lehet szó, mert - legalábbis a Ferrari szempontjából – van egy pár fontos célkitűzés, amit minél hamarabb le kell fektetni, például a fejlesztési költségek terén.”

„A jelenleginél egy fenntarthatóbb motorra van szükségünk, szerintem a jelenlegi erőforrások árának 50%-át kéne célba venni. Nagyon nehezen érhető ez el, miközben döntenünk kell a mérnöki részletekről is.”

„A környezetvédelmi, és a karbonlábnyom szempontjából nagyon ambiciózus célokat kellene kitűznünk. Előre kell gondolkodnunk, de együtt kell dolgoznunk a gyártókkal, az F1-gyel, és az FIA-val, hogy minél hamarabb előreléphessünk a végleges szabályok felé, amelyek meghatározzák majd a Forma-1 jövőjét 2025 és 2030 között.”

