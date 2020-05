Stuck: katasztrofális lenne Vettel visszavonulása

Sebastian Vettel és a Ferrari múltéhen jelentették be, hogy elválnak útjaik a 2020-as szezon után, és amennyiben nem is keres/talál magának csapatot 2021-re, a Forma-1 német pilóta nélkül marad.

„Csak ő maga tudja erre a választ” – mondta Stuck a Red Bull tulajdonában álló Servus TV műsorában, írja a Motorsport-Total.com. „El tudom képzelni, hogy nyerő autó kell neki. Nem fog egy másodrangú autóba ülni, mert nincs rá szüksége. Nincs azonban sok lehetősége.”

„Karl Wendlinger, a szintén ex F1-es pilóta is hasonlóan gondolkozik: „Négyszeres világbajnok. Számára a jövőt csak a topcsapatok jelenthetik. A Mercedes, és a Red Bull is tele van azonban, és szerintem nincs ott számára hely.”

Wendlinger, és Stuck is Vettel visszavonulását várják. Stuck szerint „Mára elég sokat volt otthon, van három gyermeke, élvezi a családi életet. És – ezt nem bántásból mondom – nem olyan akaratos, mint Alonso, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy ismét versenyautóba ülhessen.”

„Ha alaposan átgondolja a helyzetét, és nem talál megfelelő alternatívát, akkor igen nagy valószínűséggel vonul vissza” – mondta a kétszeres Le Mans győztes. Ez persze azt is jelentené, hogy 1990 óta először nem lenne német pilóta a királykategóriában.

„Ez hatalmas katasztrófa lenne. Nico Hülkenbergnek jelenleg nincs helye, pedig mindenképpen megérdemelné.” Hülkenberg 2020-ra nem talált magának ülést, miután a francia gyártó Esteban Ocont igazolta le helyette.

Porsche Team: Nico Hulkenberg Fotó készítője: James Holland

Stuck szerint még akár a Renault-hoz is visszatérhetne honfitársa. „Az is jó lenne. Bármi esetre is, Nico megérdemel egy ülést. A Le Mans-i kalandja alatt ismertem meg, és egy remek fiatalember, aki igazán nyomja neki, és mindenre képes. Számomra érthetetlen, miért nincs ülése a Forma-1-ben.”

A Renault elsődleges célpontja az ülésre azonban a visszatérésre készülő Fernando Alonso, aki remek marketing eszköz lenne Cyril Abiteboul kezében, akinek a Renault vezetőségét is meg kell győznie arról, hogy érdemes folytatni a Forma-1-es projektjüket.

Ajánlott videó: