Sainz nem adott esélyt Gaslynak, Spában már az 5. hely a cél

A McLaren a Hungaroringen is remekelt, az időmérőn Carlos Sainz Jr. és Lando Norris is a Q3-ban szerepelhetett, és a futamon is a pontszerzésért küzdhettek mindketten. Sainz végül Hockenheimhez hasonlóan az ötödik lett, míg Norris kilencedik lett, vagyis a középpályán ismét a McLaren szerezte a legtöbb pontot.

Sainz a rajtnál megelőzte csapattársát, majd Pierre Gaslyt is, akit aztán maga mögött is tudott tartani. "Az egyik hétvégéről a másikra két ötödik hely egészen elképesztő. A rajt után lehagytam Landót és Pierre-t a belső íven, és az első szakasz végéig nagyon jó volt a ritmusom, és jól kezeltem a gumikat is" - mondta a spanyol, aki szerint ezen a futamon a cél az volt, hogy maga mögött tartsa Gaslyt, aki az egyéni vb-tabellán is már csak 5 ponttal előzi a spanyolt.

"A Ferrari tempójában mentünk, a középmezőny elején végeztünk, még Gaslyt is megelőztük, és nem adtam neki semmi esélyt a kanyarokban, kicsit, mint Ricciardóval Silverstone-ban. Tíz pontot gyűjtöttem, ami elég sok" - mondta Sainz. "Most már Spában is az ötödik hely a cél, magabiztos vagyok. A szezon első felével nagyon elégedett vagyok, és büszke."

Lando Norrisnak nem volt ilyen szerencséje, bár szintén egy kerékcserét hajtott végre, a brit újoncszámára nem sikerült jól a stratégia kivitelezése, így végül a kilencedik helyen zárt. A McLaren a dupla pontszerzéssel megerősítette a negyedik helyét a Toro Rosso előtt, és már 39 ponttal vezeti a konstruktőri tabellát.

A Forma-1-ben szinte minden a biztonságért felel, és természetesen ez alól a versenyfelszerelések sem jelentenek kivételt. A PUMA is rendkívül nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Lewis Hamilton és Valtteri Bottas a lehető legnagyobb biztonságban üljön az autójában.