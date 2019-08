Verstappen nem fog panaszkodni: „Nem voltunk elég gyorsak...”

A Magyar Nagydíj ezúttal egy igen taktikus futamot hozott a száraz időben. Miután Valtteri Bottas igen hamar kiszállt a játékból, csak Max Verstappen és Lewis Hamilton között dőlhetett el a győzelem sorsa. Végül a brit világbajnok lett a befutó, ám a futam több pontján is úgy tűnt, Verstappen rajt-cél győzelmet szerezhet.

Még több F1 hír: Bottas elismeri a hibáját, és sajnálja, hogy ilyen nagydíja lett a Hungaroringen

Verstappen senkit nem akar hibáztatni a taktika miatt, mivel a Mercedes volt az, aki lépett az ügy érdekében, de lehetséges, hogy egy olyan forgatókönyv sem lett volna, ami alapján a Red Bull jön ki győztesnek. Ezzel Max is tisztában van, és képes a második helyének örülni, amivel újabb nagyon fontos pontokat szerzett a nyári szünet előtt.

„Az igazság az, hogy nincs okom a panaszra. Szerintem nem panaszkodhatunk, mert noha szombaton megszereztük az első helyet, ez a második pozíció még mindig egy jó eredmény. Persze versenyzőként a győzelemre törekszel, de ha megnézzük a teljes képet, akkor el kell ismernünk, hogy egyszerűen nem voltunk elég gyorsak.”

„Hogy őszinte legyek, ezt már a futam legelején láttam, és Lewis szinte bármikor fel tudott zárkózni, ami igencsak beszédes volt ebből a szempontból, szóval senkit sem fogok hibáztatni, mert most nem voltunk elég gyorsak. Tegnap ott volt a tempó, de a futam megint más. Egy kicsivel jobb teljesítményre lett volna szükségünk, de szerintem még mindig elégedettek lehetünk ezzel a hétvégével. És gratulálok Lewis győzelméhez, mert mindent megtett azért, hogy egy jó versenyünk legyen, és miatta mindent bele is kellett adnom.”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 overtakes Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 for the lead Fotó készítője: Sam Bloxham / LAT Images

„Nem tudom, hogy sokkal többet tehettünk volna, mint amit valójában tettünk. Ha kiállunk, akkor sem lettünk volna gyorsabbak a Mercedesnél. Akkor úgy tűnt, hogy ez hiba volt, és nekünk is ki kellett volna állnunk, de lássuk be, nem voltunk elég gyorsak. A Mercedes egyszerűen gyorsabb volt, mint mi. Önmagában ez nem jelent óriási kudarcot, mert mi ketten sokkal gyorsabbak voltunk a többieknél, és jót csatáztunk. Nekik is volt a lehetőségük a második kiállásra, amit meg is húztak.”

„Lewis tempója igen erős volt, és rögtön gyorsabb tudott lenni nálam, amikor kellett. És amikor ilyen gyors valaki mögötted, nem tudsz sok mindent tenni. Megpróbáltuk átvészelni a dolgokat, és bízni abban, hogy lesz valami, de nem... Amikor ez a helyzet a gumikkal és a másik gyorsabb nálad, nincs sok esélyed. Ezeket mind érzed odabent, de nyomod és nyomod. A leggyorsabb kör megfutása azonban fontos volt az extra pont miatt. És ezt is figyelembe kell vennünk.”