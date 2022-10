Rosberg alig hitte el, amit Alonso Austinban csinált

Az Alpine-nak Amerikában összességében nem volt annyira erős hétvégéje, Esteban Ocon szinte végig szenvedett, és ezúttal Alonso sem feltétlenül tudott küzdeni a középmezőny legjobbja címért, de azért nem volt tőle túl messze.

A futam pedig egészen jól alakult számára az első biztonsági autós újraindításig, melyet követően Lance Strollt próbálta volna megelőzni a hátsó egyenesben, de a kanadai egy picit későn reagált Alonso előzési manőverére, így a két autó összeért, és a spanyol félig a levegőbe emelkedett, majd nagy tempóval csapódott a szalagkorlátnak.

Az ütközés szöge azonban éppen olyan volt, hogy az Alpine felfüggesztése nem sérült, így Alonso egy orrkúpcsere után folytatni tudta a küzdelmeket az utolsó helyről. A kétszeres bajnok végül innen kapaszkodott vissza hetediknek, hogy aztán a versenyt követően büntetést kapjon, és elveszítse a pontjait.

Bármi is lett azonban a végeredmény, 2016 világbajnoka, Nico Rosberg csak dicsérni tudta egykori ellenfelét. „Fenomenális volt, amit csinált, mert már a baleset előtt is remekül vezetett” – mondta a Sky Sports adásában.

„Már az is hihetetlen, hogy egyáltalán arra gondolt, onnan folytatni tudja a futamot. Tipikus Fernando, mindig küzd, mint egy gladiátor. Látható, hogy milyen sokáig volt a levegőben. Tudjátok, milyen sokáig tartott? Kb. 50 métert tehetett meg úgy 300 km/h-nál, a becsapódás pedig nagy volt” – hangzott Rosberg véleménye.

Az Alpine strapabíró autójának hála azonban volt folytatás, de az arról végül leeső visszapillantó tükör mégis gondokat okozott, hiszen a leintést követően a Haas óvást nyújtott be ellenük, és ennek az eredménye lett a 30 másodperces időbüntetés, melyet Alonso kapott.

Az ügynek ugyanakkor még nincs vége, mivel az Alpine is óvást adott be a Haas óvása ellen, és az esetet most csütörtökön fogják ismét megtárgyalni, ezért kíváncsian várhatjuk a további fejleményeket.

