Holtverseny az F1 legújabb erősorrendjének elején, de Verstappen nincs benne

Helyette a nap versenyzőjének is megválasztott Sebastian Vettel, valamint a Mercedesszel a második helyre beérő Lewis Hamilton foglalhatja el az első helyet, miután mind a ketten 9,2 pontot kaptak az amerikai teljesítményükre az öttagú zsűritől.

Vettel az Aston Martinnal nagyot küzdött a futamon, végig jól vezetett, és úgy tűnt a hatodik hely lehet az övé, de aztán a csapata elrontotta az utolsó kerékcseréjét, aminek következtében a 13. pozícióba esett vissza, de neki végül innen sikerült visszakapaszkodnia a pontzónába, a Kevin Magnussen elleni utolsó körös csatáját pedig külön öröm volt nézni.

Hamilton eközben a harmadik helyről rajtolhatott, és a versenyen ő is remekül ment, jól kezelte a gumikat, a legvégén pedig esélye nyílt a győzelemre is, de Max Verstappen le tudta őt vadászni. A hétszeres bajnok ettől függetlenül is megérdemli az elismerést, mert mindent kihozott a Mercedeséből, és valóban nem volt messze attól, hogy idén először pezsgőzhessen a dobogó tetejéről.

Még több F1 hír: Pereznek nem kell ajándék, önerőből nyerne Mexikóban

Az erőssorend képzeletbeli pódiumára még Verstappen ért fel, aki az időmérőn ugyan picivel elmaradt Carlos Sainztól és Charles Leclerc-től, de a versenyen jó rajtjának köszönhetően hamar az élre állt, és egy viszonylag sima győzelem felé haladt, amikor neki is elrontották a bokszkiállását.

A holland bajnok a harmadik helyre esett vissza, és volt 17 köre, hogy visszahozza a lemaradását, valamint maga mögé utasítsa Leclerc-t és Hamiltont is. Ez pedig a nagy hajrájának és a Red Bull remek tempójának köszönhetően sikerült is neki, így stílusosan, idei 13. győzelmével ünnepelhette a csapat konstruktőri bajnoki címét a Dietrich Mateschitz halála miatt a Red Bull szempontjából nehéz eseményen.

Az első hármas után a negyedik hely a Ferrari monacói versenyzőjét illeti meg, aki 8,6 pontot kapott. Leclerc helyzete azért sem volt könnyű, mert motorelemcsere miatt tíz rajthelyes büntetést kapott, így az időmérőn elért második helyéből vasárnapra csak a 12. rajtkocka lett.

Ő azonban a futamon magabiztosan és folyamatosan zárkózott, a biztonsági autós fázisok pedig a kezére játszottak, és egy adott ponton még a második helyen is állt, de aztán Verstappent már nem tudta maga mögött tartani a gumikat eléggé faló vörös masinával. A teljesítménye viszont ennek ellenére is elismerésre méltó.

Az erősorrend ötödik helyén egy újabb holtversenyt láthatunk, méghozzá Lando Norris és Fernando Alonso között. A két versenyző csapata hatalmas csatát vív egymással a konstruktőri tabella negyedik pozíciójáért, így minden eredménynek nagy jelentősége van az esetükben.

Norris ismét hatalmasat ment a McLarennel, és a hatodik helyen intették le, míg Alonso futama elképesztően kalandosra sikerült a balesettel, az azt követő visszazárkózással, majd a leintés utáni büntetéssel. Az viszont biztos, hogy mindketten mindent beleadtak vasárnap.

Őket a hetedik helyen Kevin Magnussen követi, majd jön Alex Albon, Sergio Perez, a top 10-et pedig Sainz teszi még teljessé, aki annak ellenére is felkerült a listára, hogy a futamon végül csak egyetlen kört tett meg az első kanyarban történtek miatt.

Íme a 10-es lista:

Horner arról beszélt, hogy Mateschitz biztosította a Red Bull hosszú távú jövőjét