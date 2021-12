Räikkönen arról, hogy egyszer lett világbajnok: „Tényleg nem érdekel, semmin sem változtatnék!”

Kimi Räikkönen az idei szezon végén vonult vissza a Forma-1-ből, az F1-es karrierje csúcsát pedig az jelentette, hogy 2007-ben Hamiltont és Alonsót 1-1 ponttal előzte meg, és a Ferrari csapatával megszerezte a világbajnoki címet.

Ennek kapcsán a finn a Beyond the Grid podcastben azt mondta, mindig is világbajnok akart lenni, de nincs értelme másképp tekinteni a világbajnokokra, mint a többiekre:

„Nyilvánvalóan ez egy jó dolog. Ez az egyik ok, amiért egyáltalán itt vagyunk. Sajnos minden évben csak egy pilóta lehet a bajnok, és ha visszatekintünk a múltba, akkor azt látjuk, hogy ugyanaz a versenyző nyer sokszor.”

„Mindig is el akartam érni a világbajnoki címet, és sikerült is. Az is jó dolog, hogy a Ferrarival lettem világbajnok. De papíron jobban néz ki a cím, mint amennyit változtat az életemen. Az emberek talán másképp néznek a világbajnokokra, de szerintem ennek semmi értelme.”

Kimi 2007 és 2009, majd 2014 és 2018 között volt a Ferrari pilótája, és máig ő a Scuderia utolsó világbajnoka. A 42 éves versenyző reméli, hamarosan már nem ő lesz:

„Igen, de ez van. Néhányszor közel kerültek a címhez. Aztán amikor 2018 végén távoztam tőlük, azt mondtam nekik, hogy a legjobbakat kívánom nekik, és hogy remélem, ez hamarosan változni fog.”

„Egyelőre azóta nem jött össze nekik a világbajnoki cím, de ki tudja, talán jövőre vagy a közeljövőben újra világbajnokok lesznek.”

A finn hozzátette, nem bánja, hogy „csak” egyszer lett világbajnok, és ha meg is tehetné, akkor sem változtatna semmin a pályafutásából:

„Tényleg nem igazán érdekel. Ahogy elmondtam, semmin sem változtatnék, még akkor sem, ha megtehetném, és a változtatás azzal járna, hogy több győzelmet vagy világbajnoki címet nyernék.”

„Az életem kicsit más lenne, de próbálkoztam, néhányszor kudarcot vallottam, de ez is benne van a versenyzésben” – mondta a Jégember.

