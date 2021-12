Vettel felidézte Diniz farmján tett látogatását a Brazil Nagydíj előtt

Sebastian Vettel az elmúlt szezonokban egyre hangosabban beszélt a Forma–1 környezetvédelmi kérdéseiről, a 2020-as első leállást biofarmos gyakornokként töltötte, míg a 2021-es projektjei között szerepelt egy méhhotel építése Ausztriában és egy szemétgyűjtés szervezése a Brit Nagydíjon.

Amikor pedig idén Brazíliában járt az F1-es versenyhétvégén, Vettel meglátogatott egy biofarmot, amelyet Diniz, a széria korábbi versenyzője vezet. Vettel szerette volna megismerni az ott folyó munkát, és végül lenyűgözte, amit látott. „Az anyagok és vegyszerek kerüléséről és a természetes módon történő termesztésről van szó" - mondta Vettel a Motorsport-Magazin.com-nak Diniz farmjáról.

„Meglátogattam a farmját, hogy megismerjem az útját, az elképzelését, a célját és a szándékát, ami nagyon jó. Erre van szüksége a világnak."

Vettel korábban egy másik egykori F1-es pilóta farmját is meglátogatta, ez a farm Jody Scheckteré, ami Angliában található. „Igazán tiszteletreméltó munka, hogy élelemmel látja el a világot, és mindezt felelősségteljes módon teszi. Ez egy nagyszerű megközelítés“ - mondta.

„Voltam a farmján és beszélgettem vele. Nagyon lenyűgöző volt. Érdekes módon Vettel egy könyvben talált információkat a Diniz által vezetett farmról, amely nem a Forma-1-ben töltött időszakáról szólt, hanem arról, hogy mit csinál most az életben. Megemlítette Pedro Dinizt. De nem a versenyzői múltja miatt, hanem amiatt, amit most csinál" - magyarázta Vettel az olvasott könyvet.

Az Aston Martin pilótája azt is örömmel látja, hogy mindkét volt versenyző talált valamit a versenypályán kívül, ami örömet és célt ad nekik. „Számomra nagyszerű inspiráció látni, hogy a pályán kívül is találnak valamit, ami ennyi örömet, szenvedélyt és egyben célt is ad" - mondta.

Vettel azonban hangsúlyozta, hogy ezek az erőfeszítések nem lehetnek egyedüli példák, hanem mindenkinek ki kell vennie a részét a munkából, „különben nem néz ki jól a jövő“. Vettel ugyanis úgy látja, hogy a jelenlegi környezeti kihívás a „legnagyobb kihívás, amellyel az emberiségnek szembe kell néznie".

„Szerintem ez a legnagyobb kihívás, amellyel az emberiségnek fennállása óta szembe kell néznie. Ez egy olyan dolog is, ami elől senki sem menekülhet. Mindannyiunknak vannak különböző elképzeléseink és dolgok, amiket szeretünk. Szerintem ez egy nagyszerű út, és nagyon sok reményt ad nekem, hogy ilyen sokan bekapcsolódnak" - mondta a négyszeres F1-es világbajnok.

