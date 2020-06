Raikkonen, a pilótaapuka: örül, hogy a gyerekei is érdeklődnek a motorsportok iránt, de nem erőltet semmit

„Az életed automatikusan megváltozik, amikor gyerekeid lesznek” – mesélte Raikkonen még a téli teszteken a Formula1.com-nak. „Az életem sokkal sűrűbb lett – de ez jó dolog. Kicsit többet kell előre tervezni.”

„Nekem is van egy menetrendem, amit a csapat állított össze, úgyhogy az életem nagy részét ez diktálja, de minél több dolgot próbálunk családként együtt csinálni. Ez nem mindig egyszerű, de ilyen az élet.”

Raikkonen elmondta azt is, nagy segítség az is, hogy az Alfa Romeo hinwili gyára közel van a svájci otthonukhoz.

„Nem kell elhagynom az országot, amikor valamit kell csinálni a csapat számára, 40 perc alatt ott vagyok, megcsinálom, amit kell, és koradélután már otthon vagyok. Egy pár órát spórolsz itt-ott, de az egész évet figyelembe véve ez nagyon sok idő.”

Raikkonen fia, Robin szintén elkezdett érdeklődni motorsportok iránt, erről is beszélt Raikkonen.

„Robin tavaly nyáron igen sokáig kérlelt, hogy ki akarja próbálni a gokartot. Elvittük, és azóta már 10-szer voltunk együtt, tehát nem annyira sokszor, de nagyon tetszik neki. Amíg neki tetszik, addig csináljuk is. Nem mondok neki semmit, csak azt, hogy legyen óvatos, és ne csináljon semmi hülyeséget.”

„Nem mondom neki, hol vezessen, vagy nem mérem a köröket. Arról szól, hogy élvezze. Legutóbb 50 percet vezetett, de máskor egy pár kör után megunja. Jó hobbi. Nem úgy tekintek erre, hogy jó-e, vagy sem. Csak most töltötte be az 5-öt. Majd ha 3,4 év múlva is élvezi, és csinálni akarja, akkor majd lehet, hogy másként tekintünk erre. Most csak boldog vagyok, hogy tetszik neki valami.”

Raikkonen másik szenvedélye a motocross, a finnországi házuk mellett egy saját motocross pályája is van, és Robinnak is ez volt az első tapasztalata a motorsportokkal kapcsolatban. „Már két éve is motorozott, szerintem ki akarja próbálni a különböző dolgokat, hogy tanuljon.”

Raikkonen azt is elmondta, nem aggódik a fia miatt. „Megbízok benne. A motocross-szal hónapokig tartott, amíg a gázt, féket gyakoroltuk, nagyon lassan. Ma már padlógázzal megy. Túl sokat látok, talán ezért is vagyok idegesebb, nem mondanám, hogy félek.”

„Rianna hasonló Robinhoz” – mondta Raikkonen a lányáról. „Amikor kicsik a gyerekek, mindenben utánozni próbálják a testvérüket. Ő nagyon makacs, mindig azt mondja, hogy ha idősebb lesz, majd vezeti Robin gokartját, de szereti a normális csajos dolgokat is.”

Robin gokartozása lehetőséget adott Raikkonennek, hogy másik szenvedélyét, a szerelést is űzhesse.

„Mindig is szerettem megjavítani dolgokat” - mondta Kimi Raikkonen, aki 2017-ben egyszer a Ferrari egyik vendéglátó egységében megszerelte a WC-t. „Amikor kicsit voltam, sok mindent csinálhattam, bicikliket szedtem szét, és szereltem össze. Ezt szívesen csinálnám még többet is, de az időm korlátozott. Jó érzés szerelni a gokartot, de ma már egy kicsit túlságosan is megbízhatóak.”

Ajánlott videó: