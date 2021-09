Perez szerint „feleslegesen” védekezett ennyire erőszakosan ellene Norris

Nem ilyen holland versenyt képzelt el Sergio Perez, aki nem tudta kamatoztatni, hogy ezen a hétvégén a Red Bull egyértelműen gyorsabb volt a Mercedesnél: a csapat szombati időmérős bakija hamar megpecsételte a versenyét, a bokszutcából indulva pedig csak az lehetett a célja, hogy valahol a pontszerző helyeken végezzen.

Ez sikerült is, és a 8. helyével legalább 4 pontot szerzett a Red Bullnak, a pályán azonban ismét összetalálkozott Lando Norrisszal, aki már Ausztriában is lesodorta egyszer a pályáról, most pedig össze is ütköztek az 1. kanyarban, amikor Perez megpróbálta kívülről körbeautózni őt.

„Sikerült minimalizálnunk ma a veszteségeinket” – értékelt Perez a Sky Sportsnak. „Letudtuk a motorbüntetést, és már csak arra koncentrálunk, hogy erősebben térjünk vissza Monzában.”

„Kár a verseny végéért, mert szerintem a 6. hely is elérhető lett volna, és amikor összeütköztem Landóval, nagyon megsérült az autóm jobb oldala.”

„Szerintem feleslegesen védekezett már ott, mert teljesen mellette voltam. Nem volt már hova mennem, összeértünk, és rengeteg leszorítóerőt veszítettem ennek következtében.”

Bár Perez néhány fantasztikus előzést is bemutatott ma, szerinte ettől még nem lehet azt mondani, hogy ezzel bebizonyította, igenis „versenyezhető” a zandvoorti aszfaltcsík.

„Minden egyes előzésem alatt a határon voltam, az összes nagyon rizikós volt. Nagyon sokat kellett kockáztatnom, és követni egy másik autót nagyon, nagyon nehéz volt. Egyszerűen mindent beleadtam ma” – mondta a nap versenyzőjének is megválasztott Perez.