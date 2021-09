Wolff elismerte: rosszul időzítették Hamilton kerékcseréjét

A Mercedes a 2021-es Holland Nagydíjon kétszer is megpróbálkozott azzal, hogy Lewis Hamilton korábbi kiállásával elévágjanak Max Verstappennek, de Toto Wolff a futam leintését követően elismerte, hogy nem sikerült tökéletesen ez a terv.

„Megpróbálkoztunk az elévágással, de egyszerűen rosszul időzítettük” – nyilatkozta Wolff a Sky-nak. „Utólag persze mindig okosabb vagy, nem számítottunk arra sem, hogy felrakják a keményeket, mert kissé ismeretlen gumik voltak – mi nem használtuk őket pénteken, és azt hittük, hogy majd nyomást tudunk rájuk helyezni a lágyakon, de nem így történt.”

A Mercedes Bottast egykiállásos stratégiára rakta, azonban a finn nem tudott érdemben beleszólni Verstappen és Hamilton küzdelmébe – Hamiltonnal pedig meg sem próbálták az egy kiállást, mert nem voltak pontosan tisztában azzal, hogyan fognak működni a kemény gumik.

„Szerintem az a választás kissé kockázatos volt, mert bár láthattuk, hogy a Ferrarik jól mentek a keményeken, de kissé ismeretlen területen voltak, mert senki nem használta nagyon ezeket a gumikat pénteken – mi legalábbis biztosan nem.”

„Amikor azonban nem a tiéd a leggyorsabb autó, akkor teljesen mindegy, hogy milyen stratégiával próbálkozol, mindig nehéz dolgod lesz, és minden elismerésem a Red Bullé, ma hibátlanok voltak.”

Kívülről úgy tűnt, hogy nem elég, hogy Verstappen viszonylag sima győzelmet fog aratni, Hamilton még a leggyorsabb körért járó extra pontot is elveszíti majd az engedetlen Valtteri Bottasszal szemben, azonban Wolff szerint nem volt probléma ezzel:

„Elvette végül a gázt” – mondta Wolff. „Próbáltuk bebiztosítani, hogy ez ne történhessen meg, ezért is hangsúlyoztuk másodjára is udvariasan az üzenetünket, és ezután le is lassított.”